Der Ver­band Baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len e. V. lud ein zum 46. Baye­ri­schen Musik­schul­tag anläss­lich des 70-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums der Städ­ti­schen Sing- und Musik­schu­le Erlangen

Der Ver­band Baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len e. V. ist der Fach­ver­band der öffent­li­chen Musik­schu­len in ganz Bay­ern und betreut ein Netz­werk von Akteu­ren der Musik­schul­land­schaft, wel­ches sich ste­tig mit aktu­el­len bil­dungs­po­li­ti­schen The­men aus­ein­an­der­setzt. Als Trä­ger­ver­band der öffent­li­chen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen ver­tritt er die Inter­es­sen der Musik­schu­len gegen­über den Staats­mi­ni­ste­ri­en und Gre­mi­en auf Lan­des- und Bun­des­ebe­ne. Dabei steht die Wei­ter­ent­wick­lung der musik­päd­ago­gi­schen Arbeit an Musik­schu­len im Vordergrund.

Zu Beginn des 46. Baye­ri­schen Musik­schul­tags stand das tra­di­tio­nel­le Eröff­nungs­kon­zert am Don­ners­tag­abend mit Musikschüler*innen des Erlan­ger Musik­in­sti­tuts e. V (EMI). Frei­tag­vor­mit­tag folg­te der Fest­akt als kul­tur­po­li­ti­scher Höhe­punkt, auf dem die Carl-Orff Medail­le an Staats­mi­ni­ster a. D. Land­rat Bernd Sibler ver­lie­hen wur­de. Die Medail­le ist die höch­ste Aus­zeich­nung des Ver­bands Baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len e. V. (VBSM) und ehrt Per­so­nen, die sich mit viel Enga­ge­ment im Musik­schul­we­sen Bay­erns ein­ge­bracht haben. Land­rat Tho­mas Kar­ma­sin, Prä­si­dent des Baye­ri­schen Land­kreis­tags, hielt in die­sem Jahr die Fest­re­de und beton­te, gemäß dem Mot­to „Musik­schu­le wert(e)voll“, dass vor allem jun­gen Men­schen durch die Musik­schu­le etwas für ihr Leben mit­ge­ge­ben wird und die Musik­schu­le Brücken zwi­schen den Men­schen baut: „Musik ist für jeden zugäng­lich, unab­hän­gig vom Geld­beu­tel und vom Bil­dungs­grad. Aber fin­det auch jeder Zugang zur Musik? Und hier kom­men die Sing- und Musik­schu­len mit ins Spiel. Sie ver­mit­teln die­se Spra­che, die alle Men­schen ver­ste­hen und sie ver­bin­det, ganz gleich woher man kommt. Sie über­win­den die kul­tu­rel­len und fami­liä­ren Her­kunfts­un­ter­schie­de – sie über­win­den Gren­zen. […] Die Sing- und Musik­schu­len schaf­fen den Raum, damit Men­schen über den Weg der Musik letzt­lich sich selbst wei­ter­ent­wickeln. Beson­ders wich­tig ist dabei, dass sie das so nie­der­schwel­lig tun.“ Es wer­de ein Bün­del an Tugen­den ver­mit­telt, die man auch sonst im Leben brau­chen kann: Von Arbeits­tu­gen­den wie der Dis­zi­plin beim Üben über Krea­ti­vi­tät bis hin zu sozia­len Kom­pe­ten­zen. Man kön­ne zu sich selbst fin­den, aber vor allem durch das gemein­schaft­li­che Musi­zie­ren erler­ne man Empa­thie sowie auf ande­re Men­schen zu ach­ten. „Es ist für eine funk­tio­nie­ren­de Gesell­schaft unend­lich wich­tig, dass ihre Mit­glie­der über die­se Fähig­kei­ten ver­fü­gen oder es sind gera­de die­se Fähig­kei­ten, die in den High-Tech-Kin­der­zim­mern beim Online-Gam­ing so oft auf der Strecke bleiben.“

Das Zukunfts­fo­rum wur­de auf Basis der Ein­sen­dun­gen und Aus­sa­gen der umfang­rei­chen Mit­mach­kam­pa­gne des VBSM „Mei­ne Musik­schu­le“ gestal­tet. Im Schul­jahr 2022/23 betei­lig­ten sich die in und für Musik­schu­len han­deln­den Per­so­nen wie Musik­schul­lehr­kräf­te und ‑lei­tun­gen, Eltern, Musikschüler*innen, Ver­wal­tungs­kräf­te, Vertreter*innen der Poli­tik und Trä­ger zahl­reich dar­an. Refe­rent Prof. Dr. Bol­sin­ger, thws Würz­burg-Schwein­furt, führ­te die Teil­neh­men­den in die Wer­te­ba­sis der Musik­schul­land­schaft ein. Die Anwe­sen­den konn­ten sich im Anschluss dar­an mit einer Aus­wahl an Aus­sa­gen und Zita­ten der Mit­mach­kam­pa­gne aus­ein­an­der­set­zen und die ver­öf­fent­lich­te VBSM-Bro­schü­re „Musik­schu­le wert(e)voll“ mit nach Hau­se neh­men. Die Ergeb­nis­samm­lung des Forums steht auf der VBSM-Web­site zum frei­en Down­load zur Verfügung.

Neben dem Eröff­nungs­kon­zert hielt der Musik­schul­tag noch wei­te­re musi­ka­li­sche Pro­gramm­punk­te für die Gäste bereit. Das gro­ße Fest­kon­zert wur­de am Frei­tag­abend, den 20. Okto­ber 2023 vom Kin­der­chor der Städ­ti­schen Sing- und Musik­schu­le Erlan­gen eröff­net und prä­sen­tier­te mit allen auf­tre­ten­den Ensem­bles die hohe Qua­li­tät und Viel­sei­tig­keit des baye­ri­schen Musik­schul­we­sens mit einem umfang­rei­chen musi­ka­li­schen Pro­gramm von Musikschüler*innen der baye­ri­schen Sing- und Musik­schu­len. Auch in die­sem Jahr freu­te sich der VBSM über die Medi­en-Koope­ra­ti­on mit dem Baye­ri­schen Rund­funk. BR KLAS­SIK wird in einer ein­stün­di­gen Sen­dung am Mitt­woch, den 1. Novem­ber um 16.05 Uhr ein bun­tes Pro­gramm mit aus­ge­wähl­ten Bei­trä­gen aus­strah­len. Sams­tag ver­ab­schie­de­te Erlan­gen den Musik­schul­tag schließ­lich mit „Musik in der Stadt“ im Rah­men des „Erlan­ger Herb­stes“. Auf zwei Büh­nen in der Innen­stadt konn­ten Zuhörer*innen bei son­ni­gem Herbst­wet­ter den gan­zen Tag über ein viel­fäl­ti­ges musi­ka­li­sches Pro­gramm erle­ben – gestal­tet von Musikschüler*innen der Städ­ti­schen Sing- und Musik­schu­le Erlan­gen sowie von Musik­schu­len aus der Region.