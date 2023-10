In einer niveau­ar­men Par­tie zum Rück­run­den­auf­takt in der Regio­nal­li­ga Bay­ern trenn­ten sich der SV Schal­ding-Hei­ning und die SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag mit einem 0:0‑Unentschieden.

Der Bay­reu­ther Trai­ner Marek Min­tal muss­te im Duell bei den Pas­sau­er Vor­städ­tern auf den wegen der fünf­ten Gel­ben Kar­te gesperr­ten Tobi­as Weber sowie auf die ver­letz­ten Fabio Pir­ner, Vin­cent Ket­zer und Chri­stoph Fen­nin­ger ver­zich­ten. Die erste Chan­ce der Par­tie hat­te in der 10. Minu­te Basti­an Raml für die Gast­ge­ber, der Bay­reu­ther Kee­per Luca Pet­zold ent­schärf­te jedoch den Flach­schuss. In der 19. Minu­te setz­te dann Edu­ard Heck­mann ein erstes Aus­ru­fe­zei­chen für die Alt­stadt, sein Schuss aus zen­tra­ler Posi­ti­on ging jedoch knapp rechts am Tor vorbei.

Bei­de Teams agier­ten auf Augen­hö­he und konn­ten sich kei­ne wirk­li­chen Vor­tei­le ver­schaf­fen. Tor­mög­lich­kei­ten blie­ben Man­gel­wa­re. In der 34. Minu­te ver­such­te es erneut Edu­ard Heck­mann mit einem Schlen­zer. Max Böhn­ke, der Kee­per der Gast­ge­ber, hat­te jedoch kei­ne Mühe. Vier Minu­ten spä­ter muss­te bei der Alt­stadt Mar­co Ste­fandl ver­let­zungs­be­dingt aus­ge­wech­selt wer­den, für ihn kam Dani­el Haub­ner. Alex Kurz hat­te in der 41. Minu­te noch eine Mög­lich­keit für Schal­ding-Hei­ning, setz­te einen Schuss von der Gren­ze des Fünf-Meter Rau­mes jedoch über den Kasten. Unmit­tel­bar vor dem Pau­sen­pfiff schei­ter­te Jann Geor­ge noch an Tor­wart Max Böhn­ke. Mit dem tor­lo­sen Remis ging es in die Kabinen.

Bay­reuth star­te­te zwar etwas agi­ler in die zwei­te Hälf­te, bei­de Teams neu­tra­li­sier­ten sich jedoch wei­ter­hin und brach­ten kaum Nen­nens­wer­tes auf den Rasen. Sym­pto­ma­tisch für die Par­tie war ein weit über das Tor gesetz­ter Frei­stoß aus eigent­lich aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on von Mar­co Zietsch in der 80. Minu­te. Zwei Minu­ten spä­ter gab es dann eine Groß­chan­ce für Schal­ding-Hei­ning: Jonas Kehl konn­te einen Schuss aus zehn Metern von Fabi­an Schnabl gera­de noch von der Linie schla­gen. Andre­as Drex­ler schei­ter­te wenig spä­ter an Alt­stadt-Kee­per Luca Pet­zold (83.).

Letzt­lich blieb es in der schwa­chen Par­tie beim 0:0, die SpVgg hat jetzt nach 18 Spie­len 23 Punk­te auf dem Kon­to und rückt auf Tabel­len­platz neun vor.

„Wir ver­such­ten, in der nicht son­der­lich guten Par­tie nach vor­ne zu spie­len, Schal­ding-Hei­ning stand aber hin­ten drin und kam bei drei bis vier stark gespiel­ten Kon­tern auch gefähr­lich vor unser Tor. Unter dem Strich müs­sen wir den Punkt mit­neh­men. Tim Lattei­er hat­te kurz vor Schluss noch die Chan­ce zum Lucky Punch, lei­der ver­sprang ihm aber der Ball. Wir hat­ten auch mit den schwie­ri­gen Platz­ver­hält­nis­sen zu kämp­fen, was ich aber nicht als Ent­schul­di­gung anfüh­ren will“, kom­men­tier­te Alt­stadt-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß den Spielverlauf.

„Toll war, dass wir von rund 100 mit­ge­rei­sten Fans unter­stützt wur­den, die direkt hin­ter unse­rer Trai­ner­bank stan­den“, lob­te Jörg Schmal­fuß. Mar­co Ste­fandl, der ver­let­zungs­be­dingt aus­ge­wech­selt wer­den muss­te, hat­te ledig­lich eine Mus­kel­ver­här­tung und wird beim näch­sten Spiel am kom­men­den Sams­tag gegen den Tabel­len­zwei­ten DJK Vil­z­ing wie­der dabei sein kön­nen, so der Geschäftsführer.