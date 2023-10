Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Par­füm­dieb­stahl mit hohem Entwendungsschaden

In einer Dro­ge­rie in der Erlan­ger Innen­stadt hat­te ein Laden­de­tek­tiv ein Die­bes­paar wie­der­erkannt, wel­ches bereits am 26.10.2023 Par­füm im Gesamt­wert von 3.100,00 Euro ent­wen­det hat­te. Hier­bei wur­den sie von der Video­über­wa­chungs­an­la­ge aufgezeichnet.

Als das Duo am 27.10.2023 erneut die Dro­ge­rie betrat und hoch­wer­ti­ges Par­füm in einem Korb depo­nier­te, trat der Laden­de­tek­tiv an die bei­den heran.

Wäh­rend die 42- jäh­ri­ge Die­bin fest­ge­hal­ten wer­den konn­te, gelang dem bis­lang noch unbe­kann­ten Mit­tä­ter die Flucht. Die Beu­te im Wert von rund 750,00 Euro blieb dies­mal am Tat­ort zurück.

Die 42-Jäh­ri­ge wird dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, wel­cher über den Haft­an­trag ent­schei­det. Die Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich des Mit­tä­ters dau­ern an.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Glück im Unglück

Ecken­tal – Am 27.10.2023, gegen 21:40 Uhr, ver­un­fall­te ein 50 Jah­re alter Fahr­zeug­füh­rer aus Ober­fran­ken allein­be­tei­ligt an einem Kreis­ver­kehr auf der Staats­stra­ße 2236 bei Herpersdorf.

Der Mann fuhr aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che mit sei­nem Pkw zunächst mit­tig über die Grün­flä­che des Kreis­ver­kehrs und anschlie­ßend gera­de­aus über die Fahr­bahn in eine Wiese.

In die­ser kam das Fahr­zeug nach ca. 50 Metern zum Still­stand, nach­dem es in einen Gra­ben stürz­te, sich über­schlug und auf dem Dach lie­gen blieb. Glück im Unglück hat­te der Fahr­zeug­füh­rer, dass auf­grund des lau­ten Knalls Per­so­nen in der Nähe auf den Unfall auf­merk­sam wur­den und ihm zur Hil­fe eil­ten. Der Mann, der mit­tel­schwe­re Ver­let­zun­gen davon­trug, kam mit dem Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me über­nahm die FFW Ecken­haid die Ver­kehrs­re­ge­lung an der Unfall­stel­le. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land nahm die erfor­der­li­chen Ermitt­lun­gen zum Unfall­her­gang auf.

Zeu­gen des Unfal­les wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei in Utten­reuth unter 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Rich­tig reagiert

Hat am Frei­tag­mit­tag eine Rent­ne­rin aus Her­zo­gen­au­rach. Die­se bekam einen Anruf von einer ver­meint­li­chen Bekann­ten, wel­che sich Bar­geld aus­lei­hen und dies auch noch gleich abho­len woll­te. Die rüsti­ge Rent­ne­rin bemerk­te den ver­such­ten Betrug und been­de­te das Gespräch.

Bau­stel­le geplündert

Haben Unbe­kann­te in der Nacht vom 26.10. 23 auf 27.10.23 in Her­zo­gen­au­rach. Es wur­den diver­se Gerät­schaf­ten, Werk­zeu­ge und son­sti­ge Bau­stel­le­nuten­si­li­en ent­wen­det. Die genaue Scha­dens­hö­he kann aktu­ell noch nicht bezif­fert wer­den. Etwa­ige Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der PI Her­zo­gen­au­rach unter 09132–78090 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a. d. Aisch

Gremsdorf/​Buch: In der Nacht vom 26.10.2023 – 27.10.2023 flex­ten unbe­kann­te Täter die Ver­rie­ge­lung eines Bau­con­tai­ners an der Bau­stel­le der A3 (Brücke Buch – Neu­haus) auf und ent­wen­de­ten aus dem Inne­ren Werk­zeug­ma­schi­nen im Wert von ca. 4000,- Euro. Soll­ten dies­be­züg­lich ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht wor­den sein, wen­den sie sich bit­te an die Poli­zei Höch­stadt a. d. Aisch.

Mühl­hau­sen: Am 27.10.2023, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 65jähriger Auto­fah­rer mit sei­nem Pkw von Mühl­hau­sen kom­mend die Staat­stra­ße 2763 in Rich­tung Höch­stadt. An der Que­rungs­hil­fe für Fuß­gän­ger, auf Höhe des Super­mark­tes Net­to, über­quer­te auf ein­mal ein ca. 12jähriges Kind von rechts mit sei­nem Fahr­rad die Fahr­bahn. Der Pkw-Fah­rer wich nach links aus, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Hier­bei fuhr er gegen den Bord­stein der Ver­kehrs­in­sel, wodurch bei­de lin­ke Rei­fen beschä­digt wur­den. Der Scha­den beträgt ca. 600,- Euro. Das Kind fuhr ohne anzu­hal­ten wei­ter. Even­tu­el­le Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Höch­stadt a. d. Aisch zu melden.