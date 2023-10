LICH­TEN­FELS. In einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in Lich­ten­fels kam es am Sams­tag­mor­gen zu einer Rauch­ent­wick­lung. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Sams­tag, gegen 4.40 Uhr, wur­den die Bewoh­ner einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in der Schil­ler­stra­ße in Lich­ten­fels auf ein Feu­er auf­merk­sam. Sie lösch­ten den Brand in einem Gemein­schafts­raum selbst­stän­dig. Auf­grund der star­ken Rauch­ent­wick­lung muss­te die Feu­er­wehr das Gebäu­de jedoch eva­ku­ie­ren. Alle Per­so­nen blie­ben dabei unver­letzt. Es ent­stand ein gerin­ger Sachschaden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zu der noch unkla­ren Ursa­che des Bran­des übernommen.