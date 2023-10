Über 5.000 Zuschau­er und eine atem­be­rau­ben­de Stim­mung hat­ten sich die Bam­berg Bas­kets für ihr erstes von Motor Nüt­zel prä­sen­tier­tes Heim­spiel der Sai­son in der BRO­SE ARE­NA gewünscht und sie wur­den nicht ent­täuscht. Um genau zu sein: 5.120 Fans waren am 5. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zum Spiel ihres Teams gegen die EWE Bas­kets Olden­burg gekom­men, um ihre Mann­schaft über 40 Minu­ten laut­stark zu unter­stüt­zen. Mit einem Bam­ber­ger Heim­sieg wur­de es aber lei­der den­noch nichts. Das Team von Head Coach Oren Amiel unter­lag den Nie­der­sach­sen mit 83:92 (48:53). Beste Bam­ber­ger Punk­te­samm­ler waren Zach Cope­land mit 22 Zäh­lern, gefolgt von Justin Gray und Trey Wood­bu­ry mit jeweils 16 Punk­ten. Bei den Gästen domi­nier­te DeWay­ne Rus­sell, der am Ende 25 Punk­te und eine Effek­ti­vi­tät von 28 auf den Sta­ti­stik­zet­tel ste­hen hatte.

