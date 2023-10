Ja, ist denn schon Weihnachten?

Noch 35 Tage! Vom 1. bis 24. Dezem­ber 2023 fin­det der Forch­hei­mer Weih­nachts­markt statt, der sich wie­der von der Satt­ler­tor­stra­ße bis zur Kai­ser­pfalz gruppiert.

Alles Wich­ti­ge und Wis­sens­wer­te haben wir für Sie kurz zusam­men­ge­fasst: Was ist neu am Forch­hei­mer Weih­nachts­markt? Neben den übli­chen Attrak­tio­nen und Pro­gramm wird es in die­sem Jahr eini­ge Neue­run­gen geben. Unter ande­rem wur­de die Buden­an­zahl für den dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­markt deut­lich erhöht. Ins­ge­samt wer­den 25 Beschicker dau­er­haft ihre Ware anbie­ten und zusätz­lich sechs an den Adventswochenenden.

Weih­nachts­markt im Innen­hof der Kaiserpfalz

Der Innen­hof der Kai­ser­pfalz wird an den Advents­wo­chen­en­den (außer am 4. Advents­wo­chen­en­de) zu einem klei­nen ganz beson­de­ren Weih­nachts­markt. Selbst­ge­fer­tig­te Kunst­ge­gen­stän­de und Geschen­ke sowie kuli­na­ri­sche Schman­kerl laden zum Besuch ein. Am 3. Advents­wo­chen­en­de dür­fen wir unse­re Part­ner­städ­te mit ein­hei­mi­schen Pro­duk­ten begrüßen.

Weih­nachts­baum am Rathausplatz

In die­sem Jahr wird es wie­der an alt­be­währ­ter Stel­le am Rat­haus­platz einen beleuch­te­ten Weih­nachts­baum geben.

Neu­er Bühnenstandort

Die Büh­ne wan­dert aus dem Kai­ser­pfalz­gra­ben in die Satt­ler­tor­stra­ße. Sie schließt den Markt zur Ein­fahrt ins Krot­ten­tal ab (ähn­lich wie bei den Afri­ka-Kul­tur­ta­gen). Durch den neu­en Büh­nen­stand­ort hat man freie Sicht auf den digi­ta­len Advents­ka­len­der an der Kai­ser­pfalz und die Musik­grup­pen ste­hen wind‑, regen- und schnee­si­cher unter einer Bühnenüberdachung.

Weih­nacht­li­che Hin­ter­grund­mu­sik über gesam­ten Weihnachtsmarkt

Neben der täg­li­chen Live­mu­sik zwi­schen 17.30 und 18.30 Uhr wer­den am gesam­ten Weih­nachts­markt-Are­al Boxen ange­bracht, die ange­neh­me weih­nacht­li­che Hin­ter­grund­mu­sik spie­len. Es wird somit kei­ne unter­schied­li­che Musik von Weih­nachts­markt­bu­de zu Weih­nachts­markt­bu­de geben.

Wei­te­re Attrak­tio­nen: Pony­rei­ten, Leben­de Krip­pe und Eisschnitzer

Im Pfalz­gra­ben wird in die­sem Jahr erst­mals Pony­rei­ten für Kin­der ange­bo­ten. Außer­dem kehrt die belieb­te „Leben­de Krip­pe“ in den Pfalz­gra­ben zurück. Zudem wird am 10.12. und am 23.12. jeweils ab 12.30 Uhr ein Eis­schnit­zer zu bestau­nen sein, der live vor Ort fro­sti­ge Kunst­wer­ke schnit­zen wird.

Das detail­lier­te Pro­gramm inkl. Weih­nachts­markt­bro­schü­re steht ab 13. Novem­ber zur Verfügung.