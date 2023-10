Sper­rung der Kie­sel­berg­stra­ße – Umlei­tung der Lini­en 287, 287T und N27 in Rich­tung Steudach/​Westfriedhof

Wegen Bau­ar­bei­ten ist die Kie­sel­berg­stra­ße zwi­schen Haun­dor­fer Stra­ße und St. Micha­el von Mon­tag, 30. Okto­ber mit Betriebs­be­ginn bis Sams­tag, 4. Novem­ber zum Betriebs­en­de gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 287, 287T und N27 fah­ren in die­ser Zeit eine Ring­li­nie sowie einen ver­kürz­ten Lini­en­weg in Rich­tung Steudach/​Westfriedhof. End­hal­te­stel­le ist die ein­ge­rich­te­te Ersatz­hal­te­stel­le Haun­dor­fer Stra­ße in der Rei­tersberg­stra­ße. Ab die­ser Hal­te­stel­le fah­ren die Stadt­bus­se über die Haun­dor­fer Stra­ße und den Ade­nau­er­ring zurück zu den Hal­te­stel­len Zam­bel­li-/Lind­ner­stra­ße und wei­ter auf der nor­ma­len Strecke in Rich­tung Innenstadt.

Die stadt­ein­wär­ti­gen Hal­te­stel­len in Kos­bach und Büchen­bach kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz die­nen dort jeweils die stadt­aus­wär­ti­gen Hal­te­stel­len. In Häus­ling und Steu­dach wer­den die Hal­te­stel­len Haun­dor­fer Stra­ße und St. Micha­el in der Kie­sel­berg­stra­ße sowie die Hal­te­stel­le West­fried­hof nicht bedient. Als Ersatz dient die oben genann­te End­hal­te­stel­le in der Rei­tersberg­stra­ße. Der Orts­teil Steu­dach wird durch den Ruf­bus (Taxier­satz­ver­kehr) abge­deckt. Die­ser Ser­vice ist für Fahr­gä­ste kosten­frei, erreich­bar unter der Tele­fon­num­mer 09131 19410, und kann 30 Minu­ten vor der gewünsch­ten Abfahrts­zeit bestellt wer­den. Die Linie 287T bedient den Bereich zwi­schen Lind­ner­stra­ße und Häus­ling wie gewohnt nach Fahr­plan. Die Fahr­plä­ne der Lini­en 287, 287T und N27 (Night­Li­ner) wur­den für die Bau­maß­nah­me ange­passt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen