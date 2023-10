Die SpVgg Bay­reuth star­tet in die Rück­run­de. Zum Auf­takt soll am Sams­tag (28. Okto­ber 2023) beim SV Schal­ding-Hei­ning der näch­ste Sieg ein­ge­fah­ren wer­den. Damit will die Spiel­ver­ei­ni­gung nicht nur den Trend aus dem über­zeu­gen­den Schwein­furt-Spiel bestä­ti­gen, son­dern nach dem Arbeits­sieg zum Sai­son­start in Bay­reuth wei­te­re drei Punk­te gegen den Auf­stei­ger aus der Pas­sau­er Vor­stadt einfahren.

Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß hat bei der Spiel­ver­ei­ni­gung Rücken­wind aus­ge­macht. „Beim 3:0 gegen Schwein­furt haben nicht nur über­zeu­gend, son­dern über wei­te Strecken des Spiels auch kon­stant agiert. Das Poten­ti­al ist da, das konn­te man sehen. Die­se Lei­stung gilt es nun erneut auf den Platz zu bringen.“

Für Trai­ner Marek Min­tál gin­gen die ersten 17 Spie­le „bru­tal schnell vor­bei“. Mit Blick auch: „Wir sind mit unse­rem Tabel­len­platz nicht zufrie­den. Das muss man so klar sagen.“ Gegen Schal­ding-Hei­ning hat die Oldschdod die Chan­ce, das zu ändern. „Schal­ding-Hei­ning wird ein inter­es­san­ter Geg­ner. Ich erwar­te das Team noch stär­ker als zum Sai­son­auf­takt“, sagt er über den Auf­stei­ger, der aktu­ell Platz 15 belegt, der am Sai­son­ende zur Rele­ga­ti­on berechtigt.

Min­tál kün­digt ein offen­si­ves Spiel an. „Wir wol­len auf ein frü­hes Tor gehen. Das gäbe der Mann­schaft noch mehr Sicherheit.

Die Gast­ge­ber aus der Drei­flüs­se­stadt war­ten seit sechs Spie­len auf einen Sieg. Schmal­fuß warnt den­noch: „Im Hin­spiel haben wir uns schwer­ge­tan. Wozu Schal­ding zu Hau­se fähig ist, hat die Mann­schaft schon bei den teils deut­li­chen Sie­gen gegen Schwein­furt, Ans­bach und Iller­tis­sen gezeigt. Aber wir rei­sen mit brei­ter Brust an und wol­len gewinnen.“

Für Vin­cent Ket­zer nach sei­ner ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­wechs­lung gegen Schwein­furt sowie wei­ter­hin Fabio Pir­ner (Knie) kommt das Spiel in Nie­der­bay­ern noch zu früh. Abwehr­spie­ler Tobi­as „Web­bo“ Weber ist nach sei­ner 5. Gel­ben Kar­te gesperrt.

Spiel­be­ginn an der Städ­ti­schen Sport­an­la­ge am Reut­hin­ger Weg im Westen Pas­saus ist um 14 Uhr.