Bericht über den Aus­flug der TT-Abtei­lung der DJK Weingarts

Auch in die­sem Jahr luden die Ver­ant­wort­li­chen der Tisch­ten­nis­ab­tei­lung der DJK Wein­garts wie­der alle Akti­ven, Freun­de und Gön­ner zur tra­di­tio­nel­len Herbst­wan­de­rung ein. Bei idea­len Wet­ter­be­din­gun­gen ging es für die mehr als 50 Wan­de­rer, dar­un­ter zahl­rei­che Kin­der und Jugend­li­che, vom DJK-Ver­eins­heim auf Schu­sters Rap­pen zunächst steil berg­auf nach Regens­berg und von da auf dem Hoch­pla­teau wei­ter Rich­tung Rangen.

Von dort führ­te die Tour dann via Schli­chen­reuth durch das idyl­li­sche Schwa­bach­tal wei­ter in den Igens­dor­fer Gemein­de­teil Pom­mer. Auf dem Fir­men­ge­län­der des dort ansäs­si­gen Putz- und Stuck­ateur­ge­schäfts Rackel­mann hat­te Bäcker­mei­ster Josef Kraus aus Hetz­les für die Wan­de­rer fri­sche Bröt­chen und Salz­stan­gen sowie eine klei­ne Erfri­schung bereit­ge­stellt. So konn­ten sich die Tisch­ten­nis­freun­de dann gestärkt über den Hetz­le­ser Berg auf den Heim­weg nach Wein­garts ins DJK-Sport­heim machen, wo der Aus­flug der Tisch­ten­nis­ab­tei­lung in bewähr­ter Manier bei Gegrill­tem und küh­len Geträn­ken ein gesel­li­ges Ende fand.

Text: Edwin Rank (im Auf­trag der TT-Abtei­lung der DJK Weingarts)