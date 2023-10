STRUL­LEN­DORF, LKR. BAM­BERG / BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend floh ein Mann mit einem gestoh­le­nen Pkw vor meh­re­ren Poli­zei­strei­fen. Die anschlie­ßen­de Ver­fol­gungs­fahrt führ­te von Roß­dorf a. Forst bis ins Stadt­ge­biet Bam­berg. Dort nah­men Poli­zei­be­am­te den Flüch­ti­gen fest. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Don­ners­tag­abend, kurz vor 19 Uhr, mach­te sich in Roß­dorf a. Forst ein Mann an meh­re­ren Autos zu schaf­fen. So die Mit­tei­lung eines Zeu­gen. Als eine Poli­zei­strei­fe den Mann kurz dar­auf in sei­nem Auto kon­trol­lie­ren woll­te, igno­rier­te die­ser die Anhalt­si­gna­le und floh statt­des­sen mit hoher Geschwin­dig­keit über Geisfeld in Rich­tung Bam­berg. Im Stadt­ge­biet Bam­berg stell­ten meh­re­re Poli­zei­strei­fen den Flüch­ti­gen und nah­men ihn fest.

Auf sei­ner Flucht hat­te der 50-jäh­ri­ge Ita­lie­ner eine Stra­ßen­sper­re der Poli­zei umfah­ren. In der Zoll­ner­stra­ße kam es schließ­lich zu einem Unfall mit zwei wei­te­ren Fahrzeugen.

Hier­bei wur­de eine 50-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin ver­letzt. Zur Sicher­heit wur­de sie in ein Kran­ken­haus gebracht. Den Insas­sen des drit­ten Autos pas­sier­te glück­li­cher­wei­se nichts.

Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Bam­berg ermit­teln wegen ver­schie­de­ner Delik­te gegen den 50-Jäh­ri­gen. Der Mann soll noch am Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt werden.

Die Ermitt­ler suchen nach Zeu­gen der Ver­fol­gungs­fahrt. Per­so­nen, die Anga­ben zur Ver­fol­gungs­fahrt machen kön­nen oder mög­li­cher­wei­se selbst gefähr­det wur­den, mel­den sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.