1. Sieg im 1. Spiel!

Etwas holp­rig ver­lief der Auf­takt in die neue RBBL2 Sai­son für die Mädels und Jungs des RSV. Am Ende steht jedoch ein unge­fähr­de­ter 82:43 Erfolg gegen Tirol zu Buche.

„Wir woll­ten heu­te direkt von Beginn an defen­siv viel Druck auf Tirol auf­bau­en. Das ist uns gera­de in den ersten Spiel­mi­nu­ten nicht immer gelun­gen. Ab dem 2. Vier­tel haben wir aber die Kur­ve bekom­men. Beson­ders freut es mich das wir heu­te jedem Spiel­zeit geben konn­ten und so den Trai­nings­ein­satz der letz­ten Tage ent­spre­chend beloh­nen konn­ten“, so Spie­ler­trai­ner And­re Hopp nach dem Spiel.

Die ersten 9 Spiel­mi­nu­ten lie­fer­ten sich bei­de Teams einen offe­nen Schlag­ab­tausch. Durch schnel­le 7 Punk­te in Fol­ge konn­te sich der RSV zum Vier­tel­en­de dann doch mit 19:11 Zäh­lern absetzten.

Mit einem vier­tel­über­grei­fen­dem 17:0 Lauf star­te­te der 2. Spiel­ab­schnitt nach dem Geschmack der rund 100 Fans in der Ober­fran­ken­hal­le. Die Ver­tei­di­gung der Bay­reu­ther stand nun bes­ser und auch offen­siv konn­ten die schön her­aus­ge­spiel­ten Chan­cen hoch­pro­zen­tig ver­wer­tet wer­den. Mit 24:6 Punk­ten ging das 2. Vier­tel klar an die Gast­ge­ber. (43:17 HZ).

Zu Beginn des 3. Vier­tels konn­ten die Gäste das Spiel noch ein­mal offen gestall­ten ehe Spie­ler­trai­ner And­re Hopp qua­si im Allein­gang den sprich­wört­li­chen Deckel auf die Begeg­nung setz­ten. Er erziel­te 20 sei­ner spä­ter 34 Punk­te allei­ne in die­sem Vier­tel. Mit 65:28 Zäh­lern roll­ten die Mädels und Jungs in die Viertelpause.

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt konn­ten die Bay­reu­ther mun­ter durch­wech­seln. So konn­ten sich auch die bei­den Neu­zu­gän­ge Niklas Mey­er und Dani­el Hen­ne, die bei­de erst­ma­lig 2. Lig­aluft schnup­pern durf­ten, erfolg­reich in die Sco­rer­li­ste ein­tra­gen. Am Ende steht ein ver­dien­ter und über wei­te Strecken unge­fähr­de­ter 82:43 Erfolg für die Wagnerstädter.

Aus­blick:

Bereits Sams­tag, am 21.10.2023 rei­sen unse­re Mädels und Jungs zum 1. Aus­wärts­spiel der Sai­son. Geg­ner sind die Alli­anz Rol­lers aus Ulm. Hoch­ball im Oran­ge Cam­pus ist um 14:00 Uhr.

Wei­te­re Infos: https://rbb-bayreuth.de/saison-2023–2024/1‑sieg-im-1-spiel/