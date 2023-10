Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Rad­fah­rer bei Sturz vom Fahr­rad schwer verletzt

Ein 27-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer zog sich beim Sturz von sei­nem Rad schwe­re Ver­let­zun­gen zu und muss­te vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Der 27-Jäh­ri­ge war am Don­ners­tag­vor­mit­tag mit sei­nem Fahr­rad in der Geb­bert­stra­ße unter­wegs. Wäh­rend der vol­len Fahrt brach plötz­lich die Befe­sti­gungs­schrau­be am Fahr­rad­sat­tel, sodass der Rad­fah­rer zu Sturz kam.

Mit Ver­dacht auf mul­ti­ple Frak­tu­ren muss­te der 27-jäh­ri­ge Mann in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Die Poli­zei schließt ein Fremd­ver­schul­den aus, offen­sicht­lich lag eine Mate­ri­al­er­mü­dung vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mit Ape gegen Traktor

Kalch­reuth – Am Mon­tag, den 23.10.2023, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Fahr­zeug­füh­rer aus Kalch­reuth mit sei­nem drei­räd­ri­gen Klein­kraft­rad (sog. Ape) die Buchen­büh­ler Stra­ße. Auf Höhe der Haus­num­mer 8 woll­te er an einem ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand gepark­ten Pkw vor­bei­fah­ren. Zu die­sem Zeit­punkt kam ihm ein Pkw und dahin­ter ein Trak­tor auf der Gegen­fahr­spur ent­ge­gen. Die­se muss­ten auf Höhe des gepark­ten Pkws ver­kehrs­be­dingt hal­ten. Der Fah­rer der Ape unter­schätz­te die Brei­te sei­nes Gefähr­tes und fuhr trotz des Gegen­ver­kehrs an dem gepark­ten Pkw vor­bei. Auf­grund der gerin­gen Rest­brei­te der Fahr­bahn tou­chier­te er zunächst den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw seit­lich und fuhr anschlie­ßend mit der lin­ken Fahr­zeug­front gegen die vor­ne am Trak­tor ange­brach­te Schau­fel. Durch die Kol­li­si­on wur­de der Fah­rer der Ape leicht ver­letzt und muss­te durch den Ret­tungs­dienst zur ambu­lan­ten Behand­lung in das Uni­kli­ni­kum Erlan­gen ver­bracht wer­den. An den betei­lig­ten Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von etwa 3000 Euro.

Dieb­stahl eines E‑Scooter

Eckental/​Eschenau – Am Mitt­woch, den 25.10.2023, wur­de im Zeit­raum von ca. 15:00 bis 18:00 Uhr, ein mit einem Zah­len­schloss ver­sperr­ter E‑Scooter ent­wen­det. Die­ser war im Bereich der Fahr­rad­ab­stell­plät­ze in der Bahn­hof­stra­ße abge­stellt. Der Zeit­wert des E‑Scooters beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Rot­licht missachtet

Herolds­berg – Am Don­ners­tag, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 53-jäh­ri­ge Ecken­ta­le­rin mit ihrem Pkw die B 2 in Rich­tung Ecken­tal. Auf Höhe der Kreu­zung im Bereich Groß-/Klein­ge­schaidt über­sah sie, das für sie gel­ten­de Rot­licht der Licht­zei­chen­an­la­ge, und kol­li­dier­te fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw einer 42-jäh­ri­gen Laufe­rin, die gera­de bei Grün­licht nach links in Rich­tung Klein­ge­schaidt abbog. Durch die Kol­li­si­on wur­de der Bei­fah­rer der Laufe­rin leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt etwa 16.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ster­pers­dorf – Mau­er beschädigt

Vom spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag bis Don­ners­tag­mor­gen tou­chier­te ein ver­mut­lich grö­ße­res Kraft­fahr­zeug eine Grund­stücks­mau­er in Ster­pers­dorf. Der Sach­scha­den an der Mau­er dürf­te sich um die 2500.- Euro belau­fen. Nach­dem der Unfall­ver­ur­sa­cher ohne sich um den Scha­den zu küm­mern ein­fach wei­ter­fuhr ermit­telt nun die Poli­zei Höch­stadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.