Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Im Zeit­raum von Mitt­woch 22:00 Uhr bis Don­ners­tag 04:00 Uhr wur­de in der Haupt­wach­stra­ße ein abge­sperr­tes Fahr­rad, Gra­vel Bike in Grün, im Wert von 1500,- Euro entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ins­ge­samt fünf Laden­dieb­stäh­le ereig­ne­ten sich im Lau­fe des Don­ners­tags in ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Stadt­ge­biet Bam­berg. Es wur­den Waren im Gesamt­wert von über 100 Euro gestoh­len. Alle Lang­fin­ger wer­den wegen Laden­dieb­stahls angezeigt.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, gegen 16:00 Uhr, ereig­ne­te sich an der Ein­mün­dung Ber­li­ner Ring / Nürn­ber­ger Stra­ße ein Scha­dens­träch­ti­ger Unfall. Ein Paket­zu­stel­ler woll­te vom Ber­li­ner Ring nach links in die Nürn­ber­ger Stra­ße abbie­gen. Hier­bei über­sah der Paket­zu­stel­ler jedoch, dass für ihn eine geson­der­te Licht­zei­chen­an­la­ge für Links­ab­bie­ger vor­han­den ist.

Der Paket­zu­stel­ler bog des­halb bei Rot­licht in die Nürn­ber­ger Stra­ße ab und stieß mit einem ent­ge­gen kom­men­den Audi A4 zusam­men. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr Fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand verletzt.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Jäck­stra­ße fuhr am Don­ners­tag gegen 16:00 Uhr ein Drei­räd­ri­ges Rol­ler­mo­bil, Mar­ke Piag­gio, von einem Park­platz in den flie­ßen­den Ver­kehr ein. Hier­bei tou­chier­te das Rol­ler­mo­bil einen gepark­ten Pkw. An dem gepark­ten Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500,- Euro. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Fah­rer ohne um sich den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Ein Zeu­ge konn­te ein Foto vom Rol­ler­mo­bil fer­ti­gen und zeig­te den Unfall bei der Poli­zei­wa­che an. Es wer­den trotz­dem wei­te­re Zeu­gen gesucht. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te am Don­ners­tag, zwi­schen 7.00 und 14.00 Uhr, im Schul­ge­bäu­de die Geld­bör­se einer Lehr­kraft mit Bar­geld, Scheck­kar­te sowie per­sön­li­chen Aus­weis­do­ku­men­ten. Der gelb/​orangefarbene Geld­beu­tel der Mar­ke Bur­ber­ry befand sich in einer Hand­ta­sche. Ins­ge­samt wird der Ent­wen­dungs­scha­den auf ca. 350 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

WALS­DORF. Im Fried­hof ließ ein Dieb in der Zeit von 23. bis 26. Okto­ber von einem Grab den Grab­schmuck mit­ge­hen. Im Ein­zel­nen han­delt es sich um eine grü­ne Kunst­stoff-Blu­men­scha­len mit Efeu, eine graue Blu­men­scha­le mit einem Rosen­stock sowie eine Porzellan-Engelsfigur.

Hin­wei­se zur Klä­rung des Dieb­stahls nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

VIER­ETH-TRUN­STADT. Leich­te Ver­let­zun­gen zog sich ein 47-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer am Mitt­woch­nach­mit­tag bei einem Ver­kehrs­un­fall zu. Ein 87-jäh­ri­ger Auto­fah­rer über­sah den Rad­ler, als er aus einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg nach links in Rich­tung Ober­haid abbie­gen woll­te. Es kam zum Zusam­men­stoß mit dem Rad­ler. Zur Behand­lung begab sich der 47-Jäh­ri­ge eigen­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. An sei­nem Trek­king­rad ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zeu­gen nach Unfall auf der A70 gesucht – Klein­trans­por­ter drängt Sko­da in die Leit­plan­ke und flüchtet

Hall­stadt. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr der 39-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sko­da auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Er durch­fuhr die Bau­stel­le Hall­stadt auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Am Ende der Bau­stel­le fuhr ein wei­ßer Klein­trans­por­ter auf dem lin­ken Fahr­strei­fen und wech­sel­te vor dem Sko­da unver­mit­telt nach rechts. Obwohl der Sko­da-Fah­rer hart nach rechts aus­wich, kam es noch zu einer leich­ten Berüh­rung zwi­schen den Fahr­zeu­gen. Anschlie­ßend streif­te der Sko­da die rech­te Schutz­plan­ke. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr im Anschluss wei­ter, ohne sich um den Unfall zu küm­mern. Allein der Scha­den am Sko­da wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort wur­de ein­ge­lei­tet. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen an öffent­li­chen Einrichtungen

Bad Berneck/​LKR. Bay­reuth. Im Zeit­raum vom 20.10.2023 bis zum 24.10.2023 wur­de eine Holz­sitz­bank, eine Toi­let­ten­an­la­ge sowie ein Spiel­platz­schild von bis­her unbe­kann­ten Per­so­nen beschä­digt. Der Gesamt­scha­den wird von der Stadt Bad Ber­neck auf 1100 Euro geschätzt.

Zunächst wur­de am 20.10.2023 in den Mor­gen­stun­den eine Holz­sitz­bank, wel­che an der Bus­hal­te­stel­le in der Bahn­hof­stra­ße von der Stadt Bad Ber­neck auf­ge­stellt wur­de, von einer unbe­kann­ten Per­son zer­kratzt. Der Sach­scha­den bezif­fert sich auf etwa 100 Euro.

In der Nacht vom 23.10.2023 auf den 24.10.2023 wur­de im Kur­park, wel­cher an der Stra­ße „An der Ölschnitz“ in Bad Ber­neck liegt, eine Toi­let­ten­an­la­ge sowie ein Spiel­platz­schild von einer unbe­kann­ten Per­son mit den Wor­ten „NEIN“ und „DAG“ beschmiert. Die Kosten für die fach­män­ni­sche Ent­fer­nung der Schmie­re­rei­en, wel­che mit einem schwar­zen was­ser­fe­sten Stift auf die Objek­te auf­ge­bracht wur­den, wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

In bei­den Fäl­len wer­den Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Taten auf­ge­ben kön­nen, gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2230 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­läs­si­ge Köper­ver­let­zung bei Verkehrsunfall

Egloff­stein. Am Don­ners­tag­mor­gen fuhr eine 23-jäh­ri­ge Golf­fah­re­rin in Egloff­stein Rich­tung Ham­mer­bühl. Als vor ihr ein Bus ein­bog, muss­te sie abbrem­sen. Die hin­ter ihr fah­ren­de 55-jäh­ri­ge hielt den Sicher­heits­ab­stand nicht ein und auf­grund ihrer Unacht­sam­keit fuhr sie hin­ten auf. Bei der Unfall­ver­ur­sa­che­rin kam es zu leich­ten Ver­let­zun­gen, die Golf­fah­re­rin blieb unver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 4.000 EUR.

Fahr­rad­dieb­stahl

Igens­dorf. Im Zeit­raum von Sams­tag- bis Mon­tag­mor­gen kam es am Bahn­hof „Wei­den­müh­le“ zu einem Fahr­rad­dieb­stahl. Ent­wen­det wur­de ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke KTM. Falls jemand die Tat beob­ach­ten konn­te oder etwas Auf­fäl­li­ges gese­hen hat, wen­det sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt.

Erneu­ter Ladendiebstahl

Wei­lers­bach. Bereits Anfang Okto­ber kam es in einem Super­markt in der Eber­mann­städ­ter Stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Nun hat der glei­che Täter Don­ners­tag­nach­mit­tag erneut zuge­schla­gen. Er betrat den Laden mit einem Ein­kaufs­wa­gen und befüll­te die­sen mit 4 Fla­schen Alko­hol im Gesamt­wert von ca. 80 EUR. Auf dem Weg zum Kas­sen­be­reich ver­steck­te er die Fla­schen in sei­ner Jacke und ver­ließ den Laden augen­schein­lich ohne Ware. Die Tat wur­de vom Fili­al­lei­ter beob­ach­tet. Die­ser hol­te sich einen wei­te­ren Mit­ar­bei­ter zu Hil­fe, um den Flüch­ti­gen auf­zu­hal­ten. Der Dieb stieg jedoch unbe­hel­ligt in sein Fahr­zeug und fuhr los. Der Fili­al­lei­ter woll­te das Fahr­zeug noch stop­pen, indem sich sein Mit­ar­bei­ter davor­stell­te. Der Täter ließ sich davon nicht beein­drucken und fuhr wei­ter. Der Mit­ar­bei­ter konn­te sich im letz­ten Moment noch durch eine Dreh­be­we­gung ret­ten und zunächst uner­kannt ent­kom­men. Im Zuge der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen konn­te ein 66-jäh­ri­ger als Täter ermit­telt wer­den. In Abspra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de er in sei­ner Woh­nung vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Im Lau­fe des Frei­tags ent­schei­det ein Rich­ter, ob der Mann in Haft bleibt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Strei­te­rei wegen Parksituation

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen park­te ein 38-Jäh­ri­ger sei­nen Hyun­dai im Stadt­ge­biet. Dar­über war ein Anwoh­ner erbost, wes­halb es zu einer ver­ba­len Strei­te­rei kam. Als der 38-Jäh­ri­ge am Nach­mit­tag wie­der zu sei­nem Auto zurück­kam muss­te er fest­stel­len, dass die­ses durch Gar­ten­ab­fäl­le ver­un­rei­nigt wur­de. Ein Sach­scha­den war hier nicht ent­stan­den. Wei­ter­hin stan­den auf dem öffent­li­chen Ver­kehrs­grund diver­se Ver­kehrs­leit­ke­gel, sodass das Par­ken dort nicht mehr mög­lich war. Auf Befra­gen der Strei­fe gab der Anwoh­ner an, dass er die­se Kegel auf­ge­stellt hat­te, um die Park­mög­lich­kei­ten aus­schließ­lich für die Anwoh­ner zu reser­vie­ren. Eine ver­kehrs­recht­li­che Anord­nung dafür konn­te er nicht vor­wei­sen. Er erhält nun eine Anzei­ge wegen Amtsanmaßung.

Audi ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, zwi­schen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen brau­nen Audi A4, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz des E‑Centers in der Main­au abge­stellt war. An dem Auto wur­de die Heck­stoß­stan­ge ange­fah­ren, hier konn­te deut­lich roter Fremd­lack erkannt wer­den. Am Audi ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 5.000 Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Vor­fahrt missachtet

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Eine Leicht­ver­letz­te und rund 7.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­mit­tag an der Ein­mün­dung „Am Kur­park“ zur Staats­stra­ße ereig­ne­te. Eine 72-Jäh­ri­ge bog mit ihrem Dacia aus der Stra­ße „Am Kur­park“ nach links in die Staats­stra­ße in Rich­tung Unners­dorf ab und über­sah hier­bei eine vor­fahrt­be­rech­tig­te 55-Jäh­ri­ge in ihrem Fiat. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos.