Pati­en­ten in Forch­heim und Umge­bung kön­nen sich neu­er­dings auch am Sams­tag gegen Coro­na, Grip­pe & Co imp­fen las­sen. Die teil­neh­men­den Arzt­pra­xen aus dem regio­na­len Ärz­te­netz „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) freu­en sich über den erfolg­rei­chen Start der ImpfAktion.

Zum Start der neu­en Impf-Ange­bo­te am Wochen­en­de ist die Nach­fra­ge in den teil­neh­men­den Arzt­pra­xen des regio­na­len Ärz­te­net­zes „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) rie­sen­groß. „Wir haben einen regel­rech­ten Run auf die ersten Impf­ter­mi­ne am Sams­tag erlebt“, freut sich Dr. Joa­chim Mörs­dorf, bekann­ter Haus­arzt aus Pretz­feld und amtie­ren­der UGeF­Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der, rund vier Wochen nach dem Start der neu­en Wochenend-Impfaktion.

„Vie­le Pati­en­ten freu­en sich über die neue Mög­lich­keit, jetzt auch am Sams­tag ohne War­te­zeit einen festen Ter­min zum Bei­spiel für die Grip­pe­imp­fung bekom­men zu kön­nen“, erklärt Dr. Mörs­dorf und berich­tet, dass immer mehr Men­schen im All­tag ein­fach offen­sicht­lich nicht mehr die Zeit fin­den, emp­foh­le­ne Impf­ter­mi­ne tat­säch­lich wahr­zu­neh­men. Mit den neu­en Wochen­end-Imp­fun­gen will das regio­na­le Ärz­te­netz die­ser wach­sen­den Zeit­not bewusst entgegensteuern.

Die Buchung eines frei­en Ter­mins ist dabei kin­der­leicht. „Auf unse­rer UGeF-Home­page kön­nen Pati­en­ten ganz ein­fach freie Wochen­end-Ter­mi­ne in den teil­neh­men­den Arzt­pra­xen in Forch­heim, Eber­mann­stadt, Göß­wein­stein, Neun­kir­chen, Pot­ten­stein, Pretz­feld und Spar­dorf anklicken“, sagt Dr. Mörs­dorf und unter­streicht die medi­zi­ni­sche Bedeu­tung des neu­en Impf-Ser­vices nicht nur für Berufs­tä­ti­ge und Viel­be­schäf­tig­te. Ins­be­son­de­re bei älte­ren Men­schen und immun­ge­schwäch­ten Per­so­nen könn­te bei­spiels­wei­se die Influ­en­za zu schwe­ren bis hin zu töd­li­chen Krank­heits­ver­läu­fen füh­ren. Noch bis Anfang Dezem­ber kön­nen die Wochen­end-Impf­ter­mi­ne im Inter­net unter www​.ter​min​land​.de/​u​gef gebucht wer­den. In der Regel wer­den die Imp­fun­gen von den Kran­ken­kas­sen bezahlt. „Wer möch­te, kann neben der Grip­pe­imp­fung gleich­zei­tig eine Auf­fri­schung gegen Coro­na erhal­ten oder eine Pneu­mo­kok­ken­imp­fung gegen Lun­gen­ent­zün­dung bekom­men“, sagt Dr. Mörs­dorf und erklärt, dass bei­spiels­wei­se die Corona‑, Grip­pe- und Lun­gen­ent­zün­dungs­imp­fung von der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) jeweils für alle Per­so­nen ab 60 Jah­ren emp­foh­len wer­de. Alle wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um die Wochen­end-Imp­fun­gen des regio­na­len Ärz­te­net­zes „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) gibt es im Inter­net unter www​.ugef​.com.