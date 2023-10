Der Novem­ber steht im Zei­chen der Nachwuchs-Wissenschaftler*innen

Woll­tet Ihr schon immer wis­sen, was in unse­rem Gehirn eigent­lich alles so vor sich geht? Wie berech­net es zum Bei­spiel die Grö­ße, Far­be oder Bewe­gung von Objek­ten? Und was pas­siert in unse­rem Gehirn bei einer opti­schen Täu­schung? Bei der ersten Ver­an­stal­tung der Bam­ber­ger Kin­der-Uni könnt Ihr all das her­aus­fin­den! Die Uni­ver­si­tät Bam­berg ver­an­stal­tet die­ses Win­ter­se­me­ster an drei Sams­ta­gen im Novem­ber die Kin­der-Uni. Hier kön­nen Kin­der im Alter von 9 bis 12 Jah­ren ihre Neu­gier­de stil­len und mit Bam­ber­ger Wissenschaftler*innen unter­schied­li­che The­men erkunden.

Den Sin­nen auf der Spur

Den Auf­takt machen Dr. Alex­an­der Pastuk­hov und Prof. Dr. Claus-Chri­sti­an Car­bon vom Lehr­stuhl für All­ge­mei­ne Psy­cho­lo­gie und Metho­den­leh­re am 11. Novem­ber 2023. Sie bege­ben sich gemein­sam mit Euch auf die Spur unse­rer Sin­ne. Die For­scher geben einen Ein­blick in die Neu­ro­wis­sen­schaft und erklä­ren, was in unse­rem Gehirn vor sich geht. Als i‑Tüpfelchen kön­nen alle eine visu­el­le Täu­schung basteln, die Ihr mit nach­hau­se neh­men könnt. Die kosten­freie ein­stün­di­ge Ver­an­stal­tung fin­det in Hör­saal U7/01.05, An der Uni­ver­si­tät 7 statt und beginnt um 10 Uhr. Um Anmel­dung unter www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​i​n​d​e​r​u​ni/ wird gebeten.

Über die Kin­der-Uni Bamberg

Seit 2003 prä­sen­tie­ren Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler jedes Jahr The­men aus ihren For­schungs­ge­bie­ten in Vor­le­sun­gen, die sie spe­zi­ell für Kin­der hal­ten. Die Kin­der-Uni fin­det in Zusam­men­ar­beit mit der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken und deren Pre­mi­um-Mar­ke Frän­ki­scher Tag statt. Die Ver­an­stal­tung am 18. Novem­ber steht dann ganz im Zei­chen vom Mar­tins­tag, wäh­rend sich bei der letz­ten Ver­an­stal­tung am 25. Novem­ber alles um Reli­gi­on und ihre Rele­vanz für die heu­ti­ge Zeit dre­hen wird. Eltern haben im Übri­gen kei­nen Zutritt zu den Hörsälen.

Mehr Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​i​n​d​e​r​u​ni/