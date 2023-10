Deutsch­lands erfolg­reich­stes Simon & Gar­fun­kel Tri­bu­te Duo

Lie­der wie „Sound of Silence“, „Bridge over Trou­bled Water“ und „Mrs. Robin­son“ mach­ten Simon & Gar­fun­kel welt­be­rühmt. Das Duo „Grace­land“, Tho­mas Wacker und Thor­sten Gary, lässt die Musik der gro­ßen Mei­ster aus den USA wie­der leben­dig werden.

„Nahe dem Ori­gi­nal, ohne zu kopie­ren“ heißt die Devi­se des Duos. „Wir wol­len kei­ne Kopie sein, nicht visu­ell, auch nicht stimm­lich“. Mit dem nöti­gen Respekt vor den gro­ßen Kom­po­si­tio­nen und dem Anspruch an sich selbst, musi­ka­lisch hoch­wer­ti­ge Inter­pre­ta­tio­nen der Welt­hits von Simon & Gar­fun­kel zu bie­ten, spie­len die bei­den Musi­ker aus­ver­kauf­te Kon­zer­te in ganz Deutsch­land und Europa.

Das Zusam­men­spiel der bei­den Stim­men und zwei­er Gitar­ren lässt die Songs von Simon & Gar­fun­kel zu einem aus­drucks­star­ken und außer­ge­wöhn­li­chen Musik­erleb­nis wer­den. Es erwar­tet Sie ein Kon­zert mit zwei Künst­lern, die ihren Ido­len aus Ame­ri­ka aus­ge­spro­chen nahekommen.

Ein Abend mit Grace­land ist nicht nur etwas für Nost­al­gi­ker, die ger­ne ihre alten Plat­ten oder CDs aus dem Regal holen. Die Lie­der von Simon & Gar­fun­kel sind zeit­los gute Musik und spre­chen Musik­lieb­ha­ber aller Alters­klas­sen an.

Nach zwei­ma­li­ger Ver­le­gung wegen Krank­heit, ein­mal Dau­men­bruch, der Tod für jeden Gitar­ri­sten und ein­mal wegen mas­si­ver Grip­pe mit Stimm­ver­lust, fin­det „Grace­land – Simon & Gar­fun­kel Duo“ nun am 2. Novem­ber um 19:00 Uhr in der Fich­tel­ge­birgs­hal­le Wun­sie­del statt. Es gibt noch Tickets bei der Tou­rist­info und an der Abend­kas­se zu 29.-€.