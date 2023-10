Im Novem­ber 2023 führt Forch­heim for Future das monat­li­che Clean Up mal nicht in der Stadt, son­dern in Eggols­heim-Neu­ses durch, denn lei­der besteht das Müll­pro­blem auch in den Gemein­den. Des­halb tref­fen sich alle Inter­es­sier­ten am 2. Novem­ber 2023 um 15 Uhr auf dem Park­platz von Lidl (Wein­hüt­ten 1, 91330 Eggols­heim-Neu­ses) um in der Umge­bung den Müll ein­zu­sam­meln. „Wir haben den Ter­min bewusst in die Feri­en gelegt, um auch Fami­li­en mit Kin­dern die Teil­nah­me zu erleich­tern. Es ist wich­tig, schon Kin­dern bewusst zu machen, dass Abfall in die Müll­ton­ne und nicht in die Land­schaft gehört“, erklärt Kla­ra Gün­ther von Forch­heim for Future. Und natür­lich kön­nen Grei­fer, Hand­schu­he und Müll­säcke wie immer vor Ort aus­ge­lie­hen werden.