Die Sel­ber Wöl­fe rei­sen am Frei­tag zum Der­by zu den Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau und erwar­ten am Sonn­tag zuhau­se den ESV Kaufbeuren

Bevor die Sel­ber Wöl­fe am Sonn­tag zuhau­se in der NETZSCH-Are­na gegen den ESV Kauf­beu­ren zusam­men mit ihren Fans eine Hal­lo­ween-Par­tie fei­ern und end­lich wie­der auch einen Heim­sieg beju­beln wol­len, geht es am Frei­tag zum Der­by zu den Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau. Bei­de Par­tien haben es in sich und die Wöl­fe wer­den alles dar­an­set­zen, wie­der zurück in die Erfolgs­spur zu kommen.

Lukas Van­tuch – einer der Leit­wöl­fe – freut sich jeden­falls schon so rich­tig auf bei­de Begeg­nun­gen, wie er uns ver­ra­ten hat.

Form­kur­ve

Ernüch­tert waren sowohl die Spie­ler als auch die Ver­ant­wort­li­chen und Fans nach der Heim­plei­te am Frei­tag gegen den Erz­ri­va­len Eis­bä­ren Regens­burg. Eigent­lich hat man gar nicht so schlecht gespielt, doch die Eis­bä­ren ent­schie­den das Spiel bereits im ersten Drit­tel mit 3 schnel­len Toren für sich und stan­den den Rest des Spiels cle­ver und kom­pakt in der Defen­si­ve, so dass den Wöl­fen an die­sem Abend kein ein­zi­ger Tref­fer gelang. „Die­ses Spiel soll­ten wir schnell­stens ver­ges­sen“, resü­miert Wöl­fe-Stür­mer Lukas Van­tuch. Mit dem Spiel am Sonn­tag bei den Lau­sit­zer Füch­sen war der Deutsch-Tsche­che dann schon deut­lich zufrie­de­ner: „Auch in Weiß­was­ser hat­ten wir durch die frü­he 5+Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Peter Trs­ka und dem dar­aus resul­tie­ren­den 2‑To­re-Rück­stand einen schlech­ten Start. Aber dann haben wir Cha­rak­ter gezeigt und sind zurück­kom­men. Wir haben ein sehr gutes Aus­wärts­spiel abge­lie­fert und es war sehr scha­de, dass wir in der Ver­län­ge­rung nicht getrof­fen haben und Weiß­was­ser sich den Zusatz­punkt geholt hat.“ Bei 5 gegen 5 waren die Wöl­fe in der Lau­sitz das bes­se­re Team. In der regu­lä­ren Spiel­zeit haben die Por­zel­lan­städ­ter alle Gegen­to­re in Unter­zahl kas­siert. Dass die Spe­cial-Teams bei den Wöl­fen noch aus­bau­fä­hig sind, geben Trai­ner als auch Spie­ler offen und ehr­lich zu. Dar­an wird aktu­ell auch gezielt gear­bei­tet. Rich­tig heiß ist das Wolfs­ru­del auf die am Wochen­en­de anste­hen­den Par­tien, wie uns Lukas Van­tuch ver­rät: „Wir haben in die­ser Woche hart gear­bei­tet und freu­en uns jetzt auf die bei­den Spie­le. Wir sind auf jeden Fall bereit!“

Die Geg­ner

Einen aus­führ­li­chen Geg­ner­check fin­den Sie ab sofort in der aktu­el­len Fol­ge des offi­zi­el­len Sel­ber Wöl­fe DEL2 Pod­cast SELBst­VER­liebt … und Ente (https://​open​.spo​ti​fy​.com/​s​h​o​w​/​4​z​3​b​c​Z​D​O​C​3​i​b​B​N​A​W​m​r​g​RBO).

Die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau sind sicher bis­her eines der Über­ra­schungs­teams der noch jun­gen DEL2-Saison.

Von vie­len Exper­ten als Play­down-Kan­di­dat gehan­delt, waren die West­sach­sen über eini­ge Wochen hin­weg eines der Top-Teams. Das muss­ten die Sel­ber Wöl­fe im Hin­spiel bei der 2:5‑Niederlage auch leid­voll erfah­ren. Seit einer Ver­let­zung von Tor­hü­ter Oleg Shi­lin haben die West­sach­sen aber etwas an Kon­stanz ver­lo­ren und ran­gie­ren 2 Punk­te vor den Wöl­fen auf Platz 3 in der Tabel­le. Der ESV Kauf­beu­ren liegt aktu­ell mit 23 Punk­ten auf Platz 2. Die All­gäu­er sind sehr aus­ge­gli­chen besetzt, über­zeu­gen durch läu­fe­ri­sche Qua­li­tät und bestä­ti­gen die gute Per­for­mance aus der letz­ten Sai­son auch in die­ser Spiel­zeit. Im Hin­spiel konn­ten die Wöl­fe in Kauf­beu­ren mit 3:2 gewinnen.

Lin­e­up

Wöl­fe-Stür­mer Richard Gel­ke ist am Frei­tag gegen Crim­mit­schau noch gesperrt. Am Sonn­tag darf er wie­der mit­wir­ken. Sonst kann Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler vor­aus­sicht­lich auf den kom­plet­ten Kader zurückgreifen.

Lukas Van­tuch blickt vor­aus Beson­ders freut sich Lukas Van­tuch auf die zu erwar­ten­den stim­mungs­vol­len Kulis­sen am Wochen­en­de: „Ich hof­fe, dass zum Der­by in Crim­mit­schau vie­le Zuschau­er da sein wer­den. Zuhau­se haben wir Spiel für Spiel vie­le Zuschau­er, die uns nach vor­ne peit­schen, was hof­fent­lich auch am Sonn­tag so sein wird.“ Und eben die­sen Zuschau­ern will das Wolfs­ru­del etwas zurück­zah­len: „Am Frei­tag müs­sen wir von Beginn an da sein, unser Spiel ein­fach hal­ten und Tur­no­ver ver­mei­den. Wir sind heu­er sehr aus­wärts­stark. Das müs­sen wir auch in Crim­mit­schau zei­gen. Ich glau­be, das wird ein rich­tig gutes Spiel wer­den. Am Sonn­tag zuhau­se gegen Kauf­beu­ren wol­len wir Cha­rak­ter zei­gen. Wir wol­len unse­re Fans mit einem Sieg für die tol­le Unter­stüt­zung, die sie uns in jedem Heim­spiel ent­ge­gen­brin­gen, beloh­nen. Wir sind sehr froh, dass unse­re Fans heu­er so zahl­reich kom­men und ich hof­fe, dass wir ein rich­tig gutes Heim­spiel ablie­fern kön­nen. Es ist Zeit, die Punk­te in Selb zu behal­ten und den Zuschau­ern etwas zurück­zu­ge­ben. Aber es wird ein sehr schwe­res Spiel wer­den. Kauf­beu­ren ist sehr lauf­stark und schnell.“

Tickets/​Liveübertragung

Für das Heim­spiel gegen den ESV Kauf­beu­ren am Sonn­tag (Spiel­be­ginn um 18:30 Uhr) gibt es Tickets im Vor­ver­kauf online (https://​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts), bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk, bei ITSo­lu­ti­ons Lau­ter­bach in Spar­neck, im Ticket­shop der Fran­ken­post sowie an der Abend­kas­se. Ein­lass in die NETZSCH-Are­na ist ab 17:30 Uhr.

Auch für das Aus­wärts­spiel in Crim­mit­schau sind noch Tickets im Vor­ver­kauf erhält­lich (Link). Hin­wei­se zu den zur Ver­fü­gung ste­hen­den Park­plät­zen rund um den Sahn­park ent­neh­men Sie bit­te den offi­zi­el­len Kanä­len der Sel­ber Wöl­fe und der Eis­pi­ra­ten Crimmitschau.

Zudem wer­den alle Par­tien live auf Spra­de TV und das Aus­wärts­spiel bei den Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau (Frei­tag, 20:00 Uhr) in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.

Son­der­ak­tio­nen beim Heim­spiel gegen den ESV Kaufbeuren

Die ersten 1.000 Zuschau­er, die im Hal­lo­ween-Style erschei­nen, erhal­ten beim Ein­lass einen Geträn­ke­gut­schein – ermög­licht durch unse­ren Spon­sor of the Match VORIUM

Unser Spon­sor of the Match VORI­UM ver­dop­pelt die 50/50-Lot­te­rie

Unse­re Sel­ber Wöl­fe Juni­ors ver­tei­len Süßes – ermög­licht durch EDE­KA Egert