Pony-Führ­zü­gel-Wett­be­werb der Extra-Klasse

Der Hit des ein­tä­gi­gen Reit­tur­niers am Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, auf der Reit­an­la­ge Paul und Georg Mül­ler in Bir­ken­reuth, Markt Wie­sent­tal, war zwei­fels­oh­ne der Pony-Führ­zü­gel-Wett­be­werb mit Hin­der­nis­sen, kre­iert von Sport­wart Uschi Augu­stin. Geführt pas­sier­ten vier- bis zehn­jäh­ri­ge Kin­der mit ihren Ponys im Schritt und Trab einen Geschick­lich­keits­par­cours, der es in sich hat­te. Eine Brücke muss­te zwei Mal über­quert wer­den, Stock und Stein waren zu bewäl­ti­gen, Enten von einem Teich in den ande­ren umzu­sie­deln; im Sla­lom ging es durch eine Pfer­de­her­de und an einer Eng­stel­le muss­te um die Ecke gerit­ten wer­den. Teil­neh­mer, Publi­kum und Rich­ter waren begei­stert. Rich­te­rin San­dra Schwalm schwärm­te: So ein Par­cours bie­tet jüng­sten und klein­sten Rei­tern spie­le­risch die Mög­lich­keit, Ansät­ze zu einem aus­ba­lan­cier­ten und los­ge­las­se­nen Sitz und aller­er­ste Ein­wir­kung im Schritt und Trab zu zei­gen. Ich wer­de die­sen Par­cours wärm­stens wei­ter­emp­feh­len. Sie­ge­rin des Wett­be­werbs war Lea Schüll, RFV Aurach Tros­sen­furt e.V., auf ihrem Pony Maggy.

Höch­ste Span­nung ver­brei­te­te sich in der Reit­hal­le beim „Jump and Run“. Vier Teams bestehend aus einem Rei­ter und einem Läu­fer lie­fer­ten sich aus­ge­hend von einer Start- und Ziel­box ein Sprin­gen und Ren­nen über vier Hin­der­nis­se gegen die Zeit. Mit einem Zeit­vor­sprung von meh­re­ren Sekun­den sieg­te das Team Vio­la Augu­stin, Mit­glied des gast­ge­ben­den Ver­eins, mit dem 24-jäh­ri­gen Pony­hengst Orlan­do und dem sprin­ten­den Ret­tungs­sa­ni Jan Urban­c­zyk als Läufer.

Die Dres­sur­prü­fun­gen und –wett­be­wer­be boten Rei­tern aller Alters­klas­sen die Mög­lich­keit, ihr dres­sur­rei­ter­li­ches Kön­nen vor­zu­stel­len. Lau­ra Böhm, Reit­ver­ein Strüt­hof e.V., ent­schied mit ihrem Pferd Belis­si­ma 67 mit einer Wert­no­te von 7,7 die Dres­sur­rei­ter­prü­fung Klas­se A für sich. Erst­ma­lig am Start sicher­te sich in die­ser Prü­fung die 5‑jährige Reit­po­ny­stu­te Dora Dia­mant, gerit­ten von Ursu­la Augu­stin, mit einer Wert­no­te von 7,5 den zwei­ten Platz. Ali­na Brah­mann, Kut­scher­ver­ein Bam­berg 1896 e.V., und ihr Pony Bodethal´s Prin­ce Cho­co­la­te sieg­ten sowohl in der E‑Dressur mit einer Wert­no­te von 8,4 als auch im Dres­sur­rei­ter­wett­be­werb mit einer Wert­no­te von 8,2. Im Rei­ter-Wett­be­werb Schritt-Trab und in der ersten Abtei­lung des Rei­ter­wett­be­wer­bes Schritt-Trab-Galopp setz­te sich Lene Buch­drucker mit dem Pony Maya at Lotus an die Spit­ze; die zwei­te Abtei­lung gewann Nele Hof­mann, RV Strüt­hof e.V., auf dem Pferd Tän­ze­rin 4.

Land­rat Dr. Ulm, seit vie­len Jah­ren Schirm­herr der Tur­nie­re auf der Reit­an­la­ge in Bir­ken­reuth, und Bür­ger­mei­ster des Mark­tes Wie­sent­tal Traut­ner waren sich zusam­men­ge­fasst einig: ein immer wie­der schö­nes und beein­drucken­des Tur­nier­er­leb­nis in Bir­ken­reuth mit bester Stim­mung und einem enga­gier­ten Verein.

Text: Jut­ta Schmitt, Stv. Vor­sit­zen­de des RuFV Birkenreuth