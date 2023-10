Wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten wird die Staats­stra­ße St 2685 zwi­schen Göß­wein­stein und Pot­ten­stein gesperrt.

Ab Mon­tag, 06.11.2023, beginnt die Maß­nah­me mit dem 1. Bau­ab­schnitt zwi­schen Abzwei­gung Kir­chen­bir­kig und Abzwei­gung Hüh­ner­loh. Der Umstieg von Linie 232 Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:30 Uhr von Sach­sen­dorf über Hüh­ner­loh nach Gh Bir­ken­hof auf Linie 389 nach Eber­mann­stadt Schul­zen­trum erfolgt in die­sem Zeit­raum in Göß­wein­stein an der Hal­te­stel­le Freibad.

Die Linie 389 Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:22 Uhr von Peg­nitz nach Eber­mann­stadt Schul­zen­trum fährt nach Hal­te­stel­le Pot­ten­stein B470 über den Sach­sen­müh­ler Berg nach Göß­wein­stein bis zur Hal­te­stel­le Frei­bad. Die Hal­te­stel­len Abzwei­gung Kir­chen­bir­kig, Sieg­manns­brunn, Abzwei­gung Hüh­ner­loh, Sach­sen­dorf Gh Bir­ken­hof, Abzwei­gung Bösen­bir­kig, Bösen­bir­kig Mit­te und Göß­wein­stein Am Büchen­stock ent­fal­len bei die­ser Fahrt.