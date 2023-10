Im drit­ten Vier­tel den Sieg gesichert

Dank einer über­ra­gen­den Lei­stung im drit­ten Vier­tel gewann der BBC Bay­reuth heu­te Abend in der 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A beim Medi­po­lis SC Jena mit 85:68 (35:37).

1. Vier­tel

Mit Len­ny Liedt­ke, Mari­os Gio­tis, Selim Fofa­na, Kri­sti­an Sjo­lund und Aaron Car­ver star­te­te der BBC in die Par­tie. Das Spiel begann aus­ge­gli­chen, bei­de Mann­schaf­ten fan­den offen­siv gute Lösun­gen. Mit 11:9 führ­te der BBC nach fünf Minu­ten. Kurz dar­auf traf Jena zwei Drei­er in Serie, die Gast­ge­ber lagen jetzt mit 19:13 in Front. Bay­reuth muss­te etwas mehr kämp­fen, um freie Wür­fe zu bekom­men, war aber stark am offen­si­ven Brett. Ein Drei-Punk­te-Spiel von Esa Ahmad und ein anschlie­ßen­der Korb­le­ger von Mar­co Rahn brach­ten den BBC wie­der auf 20:22 her­an. Amir Hin­ton ver­senk­te jedoch noch zwei Frei­wür­fe, Jena führ­te nach dem ersten Vier­tel mit 24:20.

2. Vier­tel

Jena blieb zu Beginn des zwei­ten Abschnitts zunächst knapp in Front. Bay­reuth strau­chel­te im ersten und zwei­ten Vier­tel bei der Drei­er­quo­te, erwies sich aber als zäher Geg­ner. Es gelang dem BBC, Jena etwas den Spiel­fluss zu neh­men. Fünf Punk­te in Serie von Moritz Ple­scher brach­ten Bay­reuth schließ­lich wie­der mit 29:27 in Füh­rung. Jena-Coach Björn Harm­sen bekam dann ein tech­ni­sches Foul, Selim Fofa­na erhöh­te per Frei­wurf auf 30:27. 34:32 für Bay­reuth stand es nach 18 Minu­ten. In der Schluss­pha­se des zwei­ten Vier­tels war dann Jena wie­der am Drücker, 37:35 führ­ten die Thü­rin­ger zur Halb­zeit. Esa Ahmad war mit 11 Punk­ten bester Bay­reu­ther Wer­fer in der ersten Hälfte.

3. Vier­tel

Der BBC star­te­te über­ra­gend und abge­zockt in die zwei­te Hälf­te. Nach einer 10:0‑Serie bin­nen einer Minu­te und 46 Sekun­den stand es plötz­lich zur Freu­de der rund 150 mit­ge­rei­sten Fans 45:37 für Bay­reuth. Nach zwei getrof­fe­nen Frei­wür­fen von Shane Gat­ling führ­te der BBC erst­mals zwei­stel­lig mit 49:39. Moritz Ple­scher folg­te mit einem Drei­er – 52:39 nach knapp 15 Minu­ten. 56:45 für die Gäste stand es zwei Minu­ten vor dem Vier­tel­en­de. Bay­reuth behielt das Momen­tum auf sei­ner Sei­te. Esa Ahmad ließ mit einem Drei­er den Vor­sprung zum Vier­tel­en­de auf 14 Punk­te (61:47) wach­sen. Bay­reuth hat­te das Spiel ein­drucks­voll gedreht und das Vier­tel mit 26:10 gewonnen.

4. Vier­tel

Len­ny Liedt­ke erhöh­te mit einem Drei­er zu Beginn des Schluss­ab­schnitts auf 64:47. 68:50 stand es sechs­ein­halb Minu­ten vor Schluss. Der Vor­sprung wuchs auf 20 Punk­te (70:50 nach einem Korb­le­ger von Shane Gat­ling). Das Spiel war jetzt vor­zei­tig nach extrem star­ken 15 Minu­ten in der zwei­ten Hälf­te für die Gäste ent­schie­den. 80:62 für Bay­reuth stand es zwei Minu­ten vor Schluss. Björn Harm­sen bekam sein zwei­tes tech­ni­sches Foul, der Jena­er Trai­ner muss­te somit die Hal­le ver­las­sen, Assi­stant-Coach Lars Masell, frü­he­rer Head­coach von medi Bay­reuth, muss­te über­neh­men. Esa Ahmad erhöh­te noch­mal mit einem Drei­er auf 85:63, dann folg­ten noch fünf Punk­te der Gast­ge­ber – End­stand damit 85:68 und damit der erste Aus­wärts­sieg für Bay­reuth. Bereits am Sonn­tag gastiert der BBC, der jetzt nach fünf Spie­len 6:4 Punk­te auf dem Kon­to hat, im Rah­men des Dop­pel­spiel­tags an die­sem Wochen­en­de um 17 Uhr bei den RÖMER­STROM Gla­dia­tors Trier.

Die Spie­ler des Abends

Bester Wer­fer beim BBC Bay­reuth war Esa Ahmad mit 21 Punk­ten, Aaron Car­ver folg­te mit 18 Zäh­lern. Die mei­sten Rebounds (7) griff Moritz Ple­scher ab. Her­aus­ra­gen­de 9 Assists konn­te Selim Fofa­na ver­zeich­nen. Bei Jena traf Amir Hin­ton mit 16 Punk­ten am besten. Lorenz Bank griff 10 Rebounds ab.

Sta­ti­stik