Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­teil­neh­mer alko­ho­li­siert und ohne Füh­rer­schein – Poli­zei ver­hin­dert Fahrt mit Motorrad

Utten­reuth – Orts­teil Wei­her – Im Rah­men der Strei­fe fiel zwei Poli­zei­be­am­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land am Sonn­tag­vor­mit­tag ein jun­ger Mann auf, der gera­de auf ein Motor­rad, wel­ches neben dem Fuß-/Rad­weg zwi­schen Utten­reuth und Wei­her geparkt war, auf­stei­gen woll­te. Da er bei dem Ver­such auf­zu­stei­gen deut­li­che Unsi­cher­heit auf­wies, wur­de er durch die Poli­zei­be­am­ten einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Der Mann stand erheb­lich unter Alko­hol­ein­fluss, wes­halb ihm die Wei­ter­fahrt vor Ort unter­sagt wur­de. Wie sich her­aus­stell­te, war der jun­ge Mann zudem nicht mehr in Besitz eines Füh­rer­scheins. Wei­ter­hin war der Mann zurück­lie­gend bereits wegen Fahr­ten unter Alko­hol­ein­fluss bis hin zu einem Ver­kehrs­un­fall unter Alko­hol­ein­fluss poli­zei­lich in Erschei­nung getre­ten. Um zukünf­ti­ge Gefah­ren für ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer abzu­wen­den, wur­den der Fahr­zeug­schlüs­sel und das Motor­rad vor­erst sichergestellt.

Dieb­stäh­le von hoch­wer­ti­gen Fahr­rä­dern – Zeu­gen gesucht

Ecken­tal, Orts­teil Eschen­au – Im Zeit­raum von Frei­tag, den 20.10.2023, 18:00 Uhr, bis Sonn­tag, den 22.10.2023, 14:30 Uhr, wur­den aus der Gar­ten­hüt­te eines Grund­stückes in der Für­ther Stra­ße, aus einem Gar­ten in der Her­ren­gas­se und im Bereich des Bahn­ho­fes Eschen­au, ins­ge­samt drei hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der ent­wen­det. Die Fahr­rä­der hat­ten jeweils einen Zeit­wert im vier­stel­li­gen Bereich. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760 514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Müll­ei­mer in Brand gesteckt

Her­zo­gen­au­rach – Einer Strei­fe der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach fie­len am Sonn­tag gegen 07:25 Uhr zwei jun­ge Män­ner an der Bus­hal­te­stel­le Hans-Sachs-Stra­ße auf, die einen Müll­ei­mer in Brand gesteckt hat­ten. Nach kur­zer Ver­fol­gung konn­te zumin­dest einer der bei­den Täter gestellt wer­den. Das Feu­er wur­de mit­tels eines Feu­er­lö­schers durch die Strei­fe gelöscht. An dem Müll­ei­mer ent­stand Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro.

Nach dem zwei­ten, bis­lang unbe­kann­ten Täter wird wei­ter­hin gefahn­det. Wer in die­sem Zusam­men­hang Beob­ach­tun­gen gemacht hat oder Hin­wei­se zum unbe­kann­ten Täter machen kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Betrun­ken und zu schnell

Höch­stadt: Am Sonn­tag gegen 16.15 Uhr fuhr ein 25jähriger Mann im Kie­fern­dor­fer Weg in eine Laser­kon­trol­le. Da er in der 30er Zone mit über 60 km/​h unter­wegs war, wur­de er einer sofor­ti­gen Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten mas­si­ven Alko­hol­ge­ruch fest.

Auf Nach­fra­ge erklär­te der Mann, über den Tag hin­weg Alko­hol getrun­ken zu haben. Der dar­auf hin durch­ge­führ­te Alko­hol­test ergab einen Wert von fast 2,8 Promille.

Der Mann muss­te sein Fahr­zeug ste­hen las­sen, der Füh­rer­schein und der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den sichergestellt.

Er muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten und sei­nen Füh­rer­schein wegen zu schnel­len Fah­rens abgeben.