Gemein­sam ein­zig­ar­tig in Kompression

Bei der neu­en Design-Kam­pa­gne von medi trifft Wir-Gefühl auf Indi­vi­dua­li­tät. Unter dem Mot­to „Gemein­sam einzigartig“

prä­sen­tie­ren ech­te Patient:innen die neue medi­ven Viel­falt für medi­zi­ni­sche Rund- und Flach­strick Kompressionsversorgungen.

Die Kam­pa­gne zeigt: Das Leben selbst­be­wusst gestal­ten und zugleich den Zusam­men­halt in der Com­mu­ni­ty fei­ern, ist eine ein­ma­li­ge Kom­bi­na­ti­on! Die auf­re­gen­de medi­ven Farb­pa­let­te mit den zwei neu­en Trend­far­ben Sal­bei­grün und Flie­der unter­stützt dabei, die eige­ne Per­sön­lich­keit zu ent­fal­ten und nach außen zu tra­gen. Alle mode­be­wuss­ten Flachstrick-Held:innen kön­nen sich außer­dem auf das neue Muster Bloom freu­en. Zusätz­li­ches High­light: Bei der flach­ge­strick­ten Kom­pres­si­ons­ver­sor­gung medi­ven cosy für die The­ra­pie von Lymph­öde­men und Lipö­de­men ist die Opti­on seit­li­che Naht als Alter­na­ti­ve zur hin­te­ren Naht möglich.

Beim medi­zi­ni­schen Kom­pres­si­ons­strumpf medi­ven cosy kön­nen Lymph­ödem- und Lipödem-Patient:innen jetzt die seit­li­che Naht als Alter­na­ti­ve zur hin­te­ren Naht wäh­len. Kla­re Vor­tei­le des neu­en, inno­va­ti­ven Fea­tures sind:

ein beque­mes Gefühl in der sen­si­blen Knie­keh­le – spe­zi­ell in der Kom­bi­na­ti­on mit Knie-Funktionszone

Naht­lo­se Sitz- und Tritt­flä­che: Kein Kör­per­ge­wicht auf der Naht dank seit­li­cher Platzierung

Maxi­ma­le Bewe­gungs­frei­heit im All­tag, Beruf und beim Sport

Erhöh­ter Tra­ge­kom­fort an der Fer­se durch Opti­mie­rung der Fersenkonstruktion

Caro­li­ne Sprott hat als medi Testi­mo­ni­al schon ein­mal vor­ge­fühlt und ist von der seit­li­chen Naht begei­stert: „Ich hät­te nicht gedacht, dass man mich noch ein­mal so über­ra­schen kann. Das ist ein ech­ter Game-Chan­ger! Mit der seit­li­chen Naht ist die Kom­pres­si­on beque­mer, ange­neh­mer in der Knie­keh­le und die Optik ist klas­se. In Zukunft wird kein Mensch den­ken, dass Betrof­fe­ne eine medi­zi­ni­sche Kom­pres­si­ons­ver­sor­gung tragen.“

Brin­gen Far­be ins Spiel: Die Trend­far­ben Sal­bei­grün und Flieder

Seit Okto­ber gibt es zwei neue Trend­far­ben für medi­ven Rund- und Flach­strick­ver­sor­gun­gen: Flie­der und Sal­bei­grün. Bei­de Far­ben ver­pas­sen jedem Look eine gewis­se Leich­tig­keit und las­sen sich viel­sei­tig kom­bi­nie­ren sowohl zu Out­fits in Erd­tö­nen als auch zu Knall­far­ben. Zusam­men mit Him­beer­rot und Kasta­nie bil­den Flie­der und Sal­bei­grün das kom­men­de medi­ven Trendfarben-Quartett.

Wie ent­ste­hen die medi Trendfarben?

Vie­le der Zukunfts­ten­den­zen wer­den auf den Lauf­ste­gen der gro­ßen Desi­gner gebo­ren. Einen guten Indi­ka­tor, wel­che Farb­trends den Ton ange­ben, lie­fern den medi Ver­ant­wort­li­chen aber auch aktu­el­le Trend­for­schungs­re­ports und ins­be­son­de­re Umfra­gen im Fach­han­del sowie der Com­mu­ni­ty. Son­ja Schmidt, Pro­dukt­ma­na­ge­rin Vas­cu­lar bei medi, über die Inspi­ra­ti­on zur aktu­el­len Design-Kam­pa­gne: „Farb­trends sind immer ein Spie­gel gesell­schaft­li­cher Strö­mun­gen und wonach sich Men­schen seh­nen. Sal­bei­grün und Flie­der ste­hen für Hoff­nung, Natür­lich­keit und die Rück­kehr zu mehr Leich­tig­keit. Pastell­tö­ne all­ge­mein strah­len eine ange­neh­me Ent­span­nung aus und sind ein Garant für gute Lau­ne und modisch varia­ble Looks.“

„Sand“ – die neue Stan­dard­far­ben im Sortiment

Warm, zeit­los, viel­sei­tig – das ist die Stan­dard­far­be Sand, die bis­her aus­schließ­lich bei der medi­zi­ni­schen Kom­pres­si­ons­the­ra­pie von Lip- und Lymph­öde­men zum Ein­satz kam. Ab sofort ist Sand eben­falls für alle rund­ge­strick­ten Ver­sor­gun­gen erhält­lich. Zudem ist jetzt auch Grau dau­er­haft als Stan­dard­far­be für Rund- und Flach­strick­ver­sor­gun­gen im medi­ven Sor­ti­ment zu finden.

Be ME. Think WE.

medi­ven ver­bin­det den per­sön­li­chen Look, eine star­ke Com­mu­ni­ty und die zuver­läs­si­ge Ver­sor­gung im Fach­han­del. Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren prä­sen­tie­ren ech­te Patient:innen anstatt Models die medi­zi­ni­sche Kom­pres­si­on von medi. Eine ganz bewuss­te Ent­schei­dung wie Jen­ny Götz, Juni­or Pro­dukt Mar­ke­ting Mana­ge­rin Cam­paign Com­pres­si­on, betont: „Bot­schaft und Bild­spra­che der Kam­pa­gne sind Pro­gramm! Bei medi sehen wir die Patient:innen als Gan­zes mit all ihren indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen, Sor­gen und Her­aus­for­de­run­gen im All­tag. Im Fokus der Kam­pa­gne ste­hen zudem gemein­sa­me Erleb­nis­se und eine tie­fe Ver­bun­den­heit der Com­mu­ni­ty. Es ist uns wich­tig, eng im Aus­tausch und nah an den Men­schen zu sein, um die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung best­mög­lich danach aus­zu­rich­ten. Mit dem Mot­to ‚Gemein­sam ein­zig­ar­tig‘ möch­ten wir außer­dem die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen meh­re­ren Akteu­ren beto­nen: Zum Bei­spiel unse­re mit dem medi­zi­ni­schen Fach­han­del oder zwi­schen Sani­täts­haus und Patient:innen.“

Neue Gesich­ter der medi­ven Design-Kampagne

Erst­ma­lig als Testi­mo­ni­als der medi­ven Kam­pa­gne sind dabei: Tug­ce Bagce­ci-Yücel mit der Dia­gno­se Throm­bo­se und Jana Crä­mer, Lip- und Lymph­ödem-Betrof­fe­ne. Bekannt ist Jana Crä­mer als Blog­ge­rin, Pod­ca­ste­rin und Autorin meh­re­rer Bücher – in ihrem aktu­el­len Spie­gel Best­sel­ler „Jana, 39, unge­küsst“ berich­tet sie über ihr Sin­gle Dasein und spricht erst­ma­lig über ihre Erkran­kung Lip- und Lymph­ödem. „Ich möch­te Vor­bild sein für Betrof­fe­ne und The­men wie Body-Shaming, Mob­bing und Aus­gren­zung aus der Tabu­zo­ne holen“, erklärt Jana Crä­mer. „In der neu­en medi­ven Kam­pa­gne fin­de ich mich unein­ge­schränkt wie­der. Wir Betrof­fe­ne soll­ten posi­tiv mit der Erkran­kung umge­hen, zu uns selbst sowie unse­rer medi­zi­ni­schen Kom­pres­si­on ste­hen und uns nicht ver­stel­len, um ande­ren zu gefal­len. Genau dabei unter­stützt die medi­ven Farb­viel­falt inklu­si­ve Muster- und Kristallkombinationen!“

Mut zum Muster: Der neue blu­mi­ge Hin­gucker für Flach­strick­ver­sor­gun­gen in der Lymph- und Lipödemtherapie

Ende 2022 hat die Com­mu­ni­ty zwi­schen fünf ver­schie­de­nen Mustern abge­stimmt: Favo­rit unter den rund 2.500 abge­ge­be­nen Stim­men war das flo­ra­le Bloom. Ab Okto­ber ersetzt es das Design- und Fashion-Ele­ment Dots. Mit den Mustern Natu­re, Stripes und Clas­sic lässt sich Bloom belie­big mit den zwölf medi­ven Trend- und Stan­dard­far­ben kom­bi­nie­ren. Alle Muster sind sowohl für Arm- als auch für Bein­ver­sor­gun­gen erhältlich.

Für das Unter­neh­men medi lei­sten am Stand­ort Bay­reuth rund 1.800 Mit­ar­bei­ten­de (welt­weit rund 3.000) einen maß­geb­li­chen Bei­trag, dass Men­schen sich bes­ser füh­len. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maxi­ma­le The­ra­pie­er­fol­ge im medi­zi­ni­schen Bereich (medi Medi­cal) und dar­über hin­aus ein ein­zig­ar­ti­ges Kör­per­ge­fühl im Sport- und Fashion-Seg­ment (CEP und ITEM m6) zu ermög­li­chen. Die Lei­stungs­pa­let­te von medi Medi­cal umfasst medi­zi­ni­sche Kom­pres­si­ons­strümp­fe, adap­ti­ve Kom­pres­si­ons­ver­sor­gun­gen, Ban­da­gen, Orthe­sen, Throm­bo­se­pro­phy­la­xe­strümp­fe, Kom­pres­si­ons­be­klei­dung, ortho­pä­di­sche Ein­la­gen und digi­ta­le Gesund­heits­lö­sun­gen. Zudem fließt die lang­jäh­ri­ge Erfah­rung im Bereich der Kom­pres­si­ons­tech­no­lo­gie auch in die Ent­wick­lung von Sport- und Fashion-Pro­duk­ten mit ein. Der Grund­stein für das inter­na­tio­nal erfolg­rei­che Unter­neh­men wur­de 1951 in Bay­reuth gelegt. Heu­te lie­fert medi mit einem Netz­werk aus Dis­tri­bu­to­ren sowie eige­nen Nie­der­las­sun­gen in über 90 Län­der der Welt. www​.medi​.de, www​.item​-m6​.com, www​.cep​s​ports​.com