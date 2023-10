Hol­ger Hall­bau­er holt den Pokal

Erst­mals nach Coro­na wur­de in die­sem Jahr wie­der Muck­po­kal des Mark­tes Bad Steben aus­ge­spielt. Von 2003 bis 2019 wur­de jedes Jahr im Herbst der Wan­der­po­kal der Markt­ge­mein­de aus­ge­spielt und seit­her haben sich ins­ge­samt zwei Frau­en und vier­zehn Män­ner in die Sie­ger­li­ste ein­ge­tra­gen. In Koope­ra­ti­on mit dem TSV Bad Steben wur­de nun­mehr das Tra­di­ti­ons­tur­nier fort­ge­führt und bil­de­te für die Freun­de die­ses Kar­ten­spie­les wie­der ein High­light und eine neue Herausforderung.

Unter der tech­ni­schen Lei­tung von TSV-Vor­sit­zen­dem Hans-Jür­gen Bur­ger sowie Maxi­mi­li­an Stöckl wur­de in drei Run­den zu je zwei Bob­bel der Sie­ger ermit­telt. Natür­lich war auch für das leib­li­che Wohl der Teil­neh­mer bestens gesorgt; die­se wur­den vom Küchen­team mit Elvi­ra und Andre­as Heger bestens mit hei­mi­schen Spe­zia­li­tä­ten ver­sorgt. Nach teil­wei­se Ner­ven auf­rei­ben­den Spie­len und oft wech­sel­haf­tem Tur­nier­ver­lauf kam es erst in der letz­ten Run­de zu einer dann doch recht knap­pen Ent­schei­dung. Den ersten Platz sicher­te sich Markt­ge­mein­de­rat Hol­ger Hall­bau­er mit fünf gewon­ne­nen Bob­bel und 52 Punk­ten. Der Markt­ge­mein­de­rat erhielt aus den Hän­den von Bür­ger­mei­ster Horn den Wan­der­po­kal des Mark­tes Bad Steben. Platz zwei beleg­te Bernd Wer­ner mit vier gewon­ne­nen Bob­bel und 46 Punk­ten knapp vor Hans Die­zel mit eben­falls vier Bob­bel und 44 Punkten.

Mit sie­ben Spie­le­rin­nen war dies­mal eine star­ke Damen­rie­ge im Spie­ler­feld ver­tre­ten. Dies konn­ten aller­dings nicht an frü­he­re Erfol­ge anknüp­fen. Beste Spie­le­rin war Chri­sti­ne Sin­ger auf Platz 5 mit vier gewon­ne­nen Bob­bel und 23 Punk­ten. Gewinn-Gut­schei­ne für alle Teil­neh­mer ver­süß­ten schließ­lich auch den etwas von For­tu­na im Stich gelas­se­nen Mit­spie­lern den Tur­nier­ver­lauf und so konn­te sich Klaus Wie­sel als Trä­ger der roten Later­ne ganz gut über die Schwie­rig­kei­ten des Abends hinwegtrösten.