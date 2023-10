Vom 18. bis zum 21. Okto­ber 2023 fan­den in Mün­chen die World Cham­pi­on­ships Kick­boxing und Muay Thai in Mün­chen statt. Die ISKA Ama­teur­welt­mei­ster­schaf­ten fan­den im 40.000 m² Anla­ge von Sport Scheck in Mün­chen-Unter­föh­ring statt. Trotz der wirk­lich rie­si­gen Anla­ge, stieß man mit der gro­ßen Teil­neh­mer­zahl aus aller Her­ren Län­dern platz­tech­nisch an sei­ne Gren­zen. Am 18. Okto­ber fand das Wie­gen und die Regi­strie­rung statt und schon hier zeig­te es sich, das Cha­os beherrscht die­se Veranstaltung.

In meh­re­ren Box­rin­gen wur­den ab dem 19. Okto­ber die Kämp­fe in den ein­zel­nen Kate­go­rien und Gewichts­klas­sen ausgetragen.

Die bei­den qua­li­fi­zier­ten Kämp­fer aus Forch­heim, vom War­ri­ors Mar­ti­al Arts Team e.V. (WMAT e.V.), waren erst am Sams­tag am Start.

Frank Van Gom­pels Geg­ner im Vier­tel­fi­na­le, in der Gewichts­klas­se ‑80 kg, war Thie­bau­lt Joer­ger aus Frank­reich. Frank führ­te den Kampf nach Mei­nung sei­nes Teams, ver­lor ihn aber gegen den spä­te­ren Welt­mei­ster aus Frank­reich. Frank war, eben­so wie Maik Rad­ke, her­vor­ra­gend vor­be­rei­tet, jedoch muss man gegen bereits bekann­te Akteu­re wie den Fran­zo­sen kla­rer Füh­ren und den Kampf noch deut­li­cher domi­nie­ren. Somit ein undank­ba­rer vier­ter Platz, aber Welt­mei­ster der Her­zen sei­nes Betreuerteams.

Der zwei­te Forch­hei­mer Kämp­fer, Maik Rad­ke, traf im Halb­fi­na­le, in der Gewichts­klas­se ‑85 kg, auf Yurii Ste­pa­ni­uk aus der Ukrai­ne. Maik hat die erste Run­de schlicht ver­schla­fen, sich dann aber gemau­sert und die zwei­te Run­de deut­lich gewon­nen. Es stand somit Unent­schie­den, so dass es eine drit­te Run­de gab. Die­se letz­te Run­de domi­nier­te Maik Rad­ke und gewann sie klar. Somit stand Maik Rad­ke nun im Finale.

Richard Stone, Maiks Final­geg­ner aus Jamai­ka, hat­te ein Frei­los erhal­ten und im näch­sten Kampf war sein Geg­ner aus Tsche­chi­en ver­let­zungs­be­dingt nicht ange­tre­ten, so war die­ser ohne Kampf bis ins Fina­le gekom­men und somit abso­lut frisch.

Der Forch­hei­mer, Maik Rad­ke, hin­ge­gen war sicht­lich erschöpft und kam mit der Kampf­wei­se sei­nes jamai­ka­ni­schen Geg­ners nicht zurecht. Die­ser kämpf­te in der typi­schen jamai­ka­ni­schen Vari­an­te, stets seit­lich ste­hend und pri­mär mit Side­kicks agie­rend. Der Jamai­ka­ner dräng­te ihm gekonnt sei­nen Stil auf und gewann letzt­lich das Finale.

Somit Sil­ber für Forchheim!

Es war für die bei­den WAR­RI­ORS die erste Welt­mei­ster­schaft und der erste inter­na­tio­na­le Ver­gleich, der Gewinn an Erfah­rung ist somit unbe­zahl­bar und wird die bei­den Kämp­fer aus Forch­heim stäh­len. Erfah­rung ist der größ­te Lehr­mei­ster und auch durch nichts zu erset­zen. Nun heißt es Trai­nie­ren und vor allem Kämp­fen, Kämp­fen, Kämpfen!

Am Sonn­tag, den 22. Okto­ber tra­ten das Betreu­er­team und die Wett­kämp­fer die Rück­rei­se an. Eine pri­mär chao­ti­sche Sport­wo­che hin­ter sich lassend.

Das Betreu­er­team unter der Füh­rung von San­dra Kann, ehe­ma­li­ge Natio­nal­kämp­fe­rin und World Cham­pi­on, ist mit der Lei­stung bei­der Kämp­fer zufrie­den, auch wenn es eben auch noch viel zu tun gibt.

Der Pres­se­wart der Warriors

Das WAR­RI­ORS GYM in Forch­heim bie­tet neben Kick­boxing auch Muay Thai, Grappling/​MMA, Box­sport, Kraft- und Aus­dau­er­sport, Kin­der­trai­ning uvam. an.

Wenn Dein Inter­es­se geweckt wur­de, dann sieh Dich doch ein­fach mal bei uns im Gym in der Hans Böck­ler Stra­ße 9 im Forch­hei­mer Süden um.

Infos unter www​.war​ri​ors​.de