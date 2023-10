Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner lobt die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem Natur­schutz und dem Natur­stein­werk Scheuermann

Im Stein­bruch Klein­zie­gen­feld tra­fen sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und Bür­ger­mei­ster Micha­el Zapf mit Stein­bruch­be­trei­ber Phil­ipp Scheu­er­mann, Ger­hard Berg­ner von der Regie­rung von Ober­fran­ken und Ver­tre­te­rin­nen der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt Lich­ten­fels. Bei einem Rund­gang wur­den die neu geschaf­fe­nen Laich­ge­wäs­ser für die sel­te­ne Kreuz­krö­te besich­tigt und die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem Natur­schutz und dem Abbau­un­ter­neh­men Scheu­er­mann gewürdigt.

„Ich freue mich sehr über das gelun­ge­ne Arten­schutz­pro­jekt, wel­ches die Unte­re Natur­schutz­be­hör­de in enger Abstim­mung mit der Fir­ma Scheu­er­mann umset­zen konn­te. Man hat hier die Chan­ce erkannt und genutzt, den bedroh­ten Lebens­raum für die sel­te­ne Art zu erhal­ten.“, infor­mier­te Land­rat Chri­sti­an Meißner.

„Im Land­kreis Lich­ten­fels ist das Über­le­ben der Kreuz­krö­te zur Her­zens­an­ge­le­gen­heit gewor­den – kommt sie doch nur noch im Stein­bruch bei Klein­zie­gen­feld vor“, berich­te­te Bri­git­te Pfi­ster, Bio­di­ver­si­täts­be­ra­te­rin am Land­rats­amt Lich­ten­fels. Lan­ge Zeit fan­den hier die Krö­ten auf meh­re­ren Ebe­nen klei­ne fla­che Gewäs­ser zum Ablai­chen. Aller­dings hat­ten sich die Lebens­be­din­gun­gen in den letz­ten Jah­ren, mit zuneh­men­der Hit­ze und Trocken­heit, ver­än­dert. Die Gewäs­ser trock­ne­ten noch vor Abschluss der Lar­ven-Ent­wick­lung aus, so dass die Kaul­quap­pen nicht über­leb­ten. Die Natur­schutz­be­hör­de such­te in enger Abstim­mung mit der Fir­ma Scheu­er­mann geeig­ne­te Stand­or­te für den Bau von zwei neu­en Laich­ge­wäs­sern. Bei den Sand­be­we­gun­gen unter­stütz­te Wen­de­lin Knorr aus Klein­zie­gen­feld tat­kräf­tig die Arbei­ten mit dem gro­ßen Radlader.

„Stein­brü­che und Abbau­gru­ben stel­len für den Natur­schutz äußerst wert­vol­le Flä­chen dar. In den unge­stör­ten Berei­chen sie­deln sich zahl­rei­che bedroh­te Tier- und Pflan­zen­ar­ten an. In Stein­brü­chen fin­det man ver­schie­den­ste Lebens­räu­me, von trocke­nen Sand­flä­chen bis zu Tüm­peln. Dadurch exi­stiert hier eine außer­or­dent­li­che Arten­viel­falt, die es zu erhal­ten gilt“, ergänz­te Ger­hard Berg­ner von der Regie­rung von Oberfranken.

Phil­ipp Scheu­er­mann ist ger­ne bereit, das Amphi­bi­en­pro­jekt mit wei­te­ren Schutz- und Ent­wick­lungs­maß­nah­men zu unter­stüt­zen. „Kei­ne Fra­ge, der Gesteins­ab­bau ist ein star­ker Ein­griff in die Natur. Aber es gibt Mög­lich­kei­ten, ein Mit­ein­an­der zwi­schen der wirt­schaft­li­chen Nut­zung und dem Erhalt von Flo­ra und Fau­na zu schaf­fen. Dazu gehö­ren auch eine nach­hal­ti­ge Rekul­ti­vie­rung und Rena­tu­rie­rung der Stein­brü­che. Hier in Klein­zie­gen­feld hat die Zusam­men­ar­beit mit der Natur­schutz­be­hör­de sehr gut geklappt, so dass gute Vor­aus­set­zun­gen für den Erhalt der Kreuz­krö­te geschaf­fen wer­den konn­ten“, erläu­ter­te Scheuermann.

Infos zur Kreuzkröte

Der gel­be Strei­fen auf dem Rücken gab der Kreuz­krö­te ihren Namen. Die Art laicht von Mai bis Juli in son­ni­gen, war­men und fla­chen Klein­ge­wäs­sern, da sie dort wenig Fein­de, wie z.B. Libel­len­lar­ven und Fische, hat. Die Kreuz­krö­te legt 3.000 – 4000 Eier in lan­gen Laich­schnü­ren auf den Gewäs­ser­grund. Ihre Kaul­quap­pen ent­wickeln sich je nach Wit­te­rung in 4–12 Wochen. Der lau­te Gesang der Kreuz­krö­te ist noch bis in 2 km Ent­fer­nung zu hören. Die Kreuz­krö­te benö­tigt als Pio­nier­art vege­ta­ti­ons­ar­me Trocken­bio­to­pe mit klei­nen tem­po­rä­ren Was­ser­an­samm­lun­gen. Da es kaum noch geeig­ne­te Lebens­räu­me gibt, sin­ken die Bestän­de besorg­nis­er­re­gend. Die FFH-Art (Anhang IV) „Kreuz­krö­te“ gilt nach der Roten Liste von Bay­ern als stark gefähr­det und ist nach dem Bun­des­na­tur­schutz­ge­setz streng geschützt.