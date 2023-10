Ein Fest der Tra­di­ti­on und Kultur

Am Wochen­en­de bot der Frän­kisch-Schweiz-Ver­ein Leu­ten­bach den Bür­gern und Gästen ein wah­res Fest frän­ki­scher Kul­tur und Tra­di­ti­on im Leu­ten­ba­cher Pfarr­heim. Die Ver­an­stal­tung war ein vol­ler Erfolg und zeig­te, wie leben­dig und viel­fäl­tig die frän­ki­sche Kul­tur­sze­ne ist.

Die gesam­te Ver­an­stal­tung wur­de musi­ka­lisch umrahmt von den „Effel­tri­cher Musi­kan­ten“. Die Klän­ge von Akkor­de­on, Trom­pe­te, Tuba und ande­ren tra­di­tio­nel­len Instru­men­ten schu­fen eine ein­la­den­de Atmo­sphä­re und lie­ßen die Gäste in die frän­ki­sche Kul­tur eintauchen.

Zu Beginn brach­te der Hei­mat- und Trach­ten­ver­ein Herolds­bach Bewe­gung auf die Büh­ne, als sie tra­di­tio­nel­le frän­ki­sche Tän­ze wie den Hack­schot­tisch und die Kreuz­pol­ka auf­führ­ten. Die Tän­ze­rin­nen und Tän­zer beein­druck­ten mit ihrer Prä­zi­si­on und Lei­den­schaft, und das Publi­kum konn­te sich dem Rhyth­mus der frän­ki­schen Musik nicht entziehen.

Die Wai­schen­fel­der Burg­mad­la star­te­ten in den Abend mit frän­ki­schen Lie­dern wie „der Schlam­pe­rer“ oder „beim Heckel­wirt“. Mit ihren har­mo­ni­schen Stim­men und der Lie­be zur frän­ki­schen Musik brach­ten sie die Tra­di­ti­on in den Saal und rühr­ten die Her­zen der Zuhörer .

Wal­ter Tau­send­pfund aus Peg­nitz begei­ster­te das Publi­kum mit sei­nen wit­zi­gen und ori­gi­nel­len Mund­art­tex­ten. Der Kaba­ret­tist und Mund­art­dich­ter begei­ster­te das Publi­kum mit sei­nen Geschich­ten und Gedich­ten aus dem frän­ki­schen Alltag.

Durch das Pro­gramm führ­te äußerst pro­fes­sio­nell Mat­thi­as Reu­bel aus Leu­ten­bach, der die Gäste char­mant durch den Abend beglei­te­te und Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zu den Dar­bie­tun­gen lieferte.

Die gro­ße Reso­nanz aus der Bevöl­ke­rung war unüber­seh­bar, da das Pfarr­heim bis auf den letz­ten Platz gefüllt war. Die Freu­de am Erle­ben der frän­ki­schen Kul­tur und Tra­di­ti­on war förm­lich spür­bar, und die Ver­an­stal­tung zeig­te, wie wich­tig es ist, die­se Wer­te zu bewah­ren und zu feiern.

Der Frän­kisch-Schweiz-Ver­ein mit sei­nem Vor­sit­zen­den Rein­hard Weber freu­te sich über den gro­ßen Erfolg des Hei­mat­abends. „Ein herz­li­cher Dank geht an alle Betei­lig­ten, die die­sen unver­gess­li­chen Abend mög­lich gemacht haben.“, so Weber. Die­ses Fest der Tra­di­ti­on und Kul­tur wird sicher­lich noch lan­ge in den Köp­fen und Her­zen der Besu­cher nach­hal­len und zeig­te, dass die frän­ki­sche Kul­tur leben­dig und vital ist.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter http://​www​.fsv​-leu​ten​bach​.de/