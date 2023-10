1.Damen: Nie­der­la­ge trotz Mannschaftsrekord

Der Start begann mit einem span­nen­den Duell zwi­schen Anna Mül­ler und Petra Horn. Petra spiel­te gleich­mä­ßi­ge Durch­gän­ge, muss­te sich aber letzt­end­lich gegen die Heim­spie­le­rin mit 574 zu 596 Zäh­lern geschla­gen geben. Neben­an ging es eben­so knapp zu. Hier hat­te aber Manue­la Haß­fur­ther gegen Pia Köh­ler durch zwei star­ke Durch­gän­ge am Ende mit der star­ken Mann­schafts­best­lei­stung von 625 zu 610 Holz die Nase vorn und sicher­te den ersten Mannschaftspunkt.

In der Mit­te hat­te Andrea Ber­ger gegen die Heim­spie­le­rin Schulz einen schwe­ren Stand. Mit 633 Zäh­lern spiel­te die­se Tages­best­lei­stung und hol­te sich durch 4 gewon­ne­ne Sät­ze gegen die 566 Holz von Andrea den Mann­schafts­punkt. Die Heim­mann­schaft konn­te dann ihre Füh­rung wei­ter aus­bau­en, als Seli­na Thiem mit 592 Holz Anna Ritt­ha­ler mit 569 Holz nach einem span­nen­den Kampf noch auf Distanz hielt.

Im Schluss schick­te der SKC dann Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert auf die Bah­nen in Zeu­len­ro­da. Wäh­rend Romy bereits nach 3 Bah­nen ihren Punkt sicher­te und am Ende star­ke 615 zu 581 spiel­te, mach­te es Mel­li neben­an span­nen­der. Mit einer abschlie­ßen­den 180er Bahn zeig­te sie aber nicht nur ihr Kön­nen, son­dern spiel­te zudem eine neue per­sön­li­che Best­lei­stung und luch­ste der Heim­spie­le­rin auch noch ver­dient den Punkt ab.

Am Ende konn­te sich Pöll­witz mit 3622 zu 3571 Holz und 5:3 Punk­ten durch­set­zen. Nichts­de­sto­trotz spiel­ten die Eggols­hei­me­rin­nen neu­en Mann­schafts­re­kord und sicher­ten sich wich­ti­ge 3 Mann­schafts­punk­te für die Tabelle.

2.Damen: TSV Wil­helms­thal gegen SKC Eggols­heim 2 ( 21.10.23 aus­wärts) Frauenbezirksoberliga

„Mit der Lieb­lings­far­be zum Sieg“

Zum 5. Spiel­tag setz­ten sich die Bezirsober­li­ga Frau­en des SKC Eggols­heim sou­ve­rän mit 5:1 Mann­schafts­punk­te, gegen den näch­sten Favou­ri­ten der Liga durch.

Auf der noch recht unbe­kann­ten Aus­wärts­bahn des TSV Wil­helms­thal fühl­ten sich die Damen am Sams­tag­abend doch sehr wohl.

Mit star­ker Unter­stüt­zung unse­rer Andrea Ber­ger star­te­te die erste Paa­rung. Sie ent­schied ihr span­nen­des Duell erst mit dem 120ten Wurf für sich.

Sie konn­te mit einem knap­pen 529 (Andrea Ber­ger) zu 521 Zäh­ler den ersten Mann­schafts­punkt sichern.

Schramm star­te­te sehr stark. Brach aber im drit­ten Durch­gang lei­der ein. Sie konn­te den­noch im vier­ten Spiel ihr sou­ve­rä­nes Räu­men (60 Holz und 15 Wurf Räu­men) ihr Spiel mit sehr gutem Vor­sprung von 515 zu 486 Holz gewinnen.

Als drit­tes muss­te Bess­ler Sil­via Spiel­stär­ke bewei­sen. Sie sah nur das leuch­ten­de Grün der Bahn­an­la­ge und star­te­te mit 3 ful­mi­nan­ten Durch­gän­gen Rich­tung per­sön­li­chem Rekord. Hier rap­pel­te ein wei­te­rer Man­schafts­punkt im Kar­ton. Dann kam jedoch die Angst vor dem „zu hohen“ Ergeb­nis, der Kopf schal­tet sich ein und sie gab den vier­ten Satz der Geg­ne­rin ab. (554 zu 473 Holz) Star­kes Räum­spiel mit 182.

Als letz­te Spie­le­rin kam die Man­schafts­füh­re­rin The­re­sa Schlund auf die Bahn. Es waren bereits 3 Mann­schafts­pun­ke und 118 Holz Vor­sprung die es zu hal­ten galt. Sie konn­te gegen die Mann­schafts­be­ste der Geg­ner star­ke Ner­ven zei­gen. Sie gab zwar ihren Punkt mit 502 zu 544 an die Geg­ne­rin ab, mach­te aber den Sack für die Eggols­hei­mer zu.

Fazit: „so kann es wei­ter­ge­hen … zwei­ter Favou­rit besiegt. Und beim näch­sten Spiel wer­den alle Lieb­lings­far­ben aus­ge­packt“ freu­te sich Sil­via Bessler.

1.Herren: Tabel­len­füh­rer noch eine Num­mer zu groß

Die Bay­ern­li­ga-Keg­ler des SKC´67 Eggols­heim ver­lie­ren am 5. Spiel­tag mit 2:6 (3461:3522) beim Tabel­len­füh­rer Poli­zei SV Bam­berg, der knapp unter dem eige­nen Bahn­re­kord blieb, und ste­hen nun auf dem 7. Rang.

Kapi­tän Kai Post­ler und Chri­sto­pher Schlund konn­ten anfangs kei­nen Satz­ge­winn ver­bu­chen, sodass Trai­ner Micha­el Par­zefall bereits sehr früh einen ersten Wech­sel voll­zog. Edel­mann kam für Schlund (276). Mit 298 Holz ver­buch­te der 22jährige ein Top-Ergeb­nis. Das Duo unter­lag den­noch mit 574:593. Post­ler zog mit 576:599 den Kürzeren.

Der Match­plan ent­hielt, bei­de MP in der Mit­tel­paa­rung zu ergat­tern. Dies gelang Mar­kus Haus­ner mit 568:565 und Robin Straß­ber­ger mit dem SKC-Best­wert von 595:551. Das Duo ent­wickelt sich immer mehr zur festen Säu­le im Spiel der Rot-Schwar­zen. Somit stand es nach zwei Drit­teln 2:2, wobei der SKC sogar um fünf Holz führte.

Nach wei­te­ren 30 Wür­fen muss­te jedoch erneut reagiert wer­den. Andras Graf ersetz­te den vor allem im Abräu­men glück­lo­sen Chri­sti­an Will (123). Auf den Neben­bah­nen kam Frank Stein­hoff an sich gut in sein Spiel. Sein Kon­tra­hent hat­te aber wie der gesamt PSV immer die rich­ti­ge Ant­wort, sodass die­ses Duell mit 580:603 an die Heim­mann­schaft ging. Graf zog zwar mäch­tig an (445), konn­te aber gegen den Tages­be­sten eben­falls nicht punk­ten (ins­ge­samt 568:611).

„Wir haben den Poli­zei SV zu die­sem Spit­zen­er­geb­nis getrie­ben. Wir ent­wickeln uns gut. Ich sehe heu­te nur das Posi­ti­ve“, so Par­zefall nach Spie­len­de. „Erneut ein star­kes Mann­schafts­er­geb­nis unse­rer­seits. Die Punk­te wer­den kom­men“, so ein zuver­sicht­li­cher Frank Steinhoff.

Jugend: U18 mit Sieg auf der Ziel­ge­ra­den – U14 schlägt sich wacker in Lahm

Ein so enges Heim­spiel gegen den Tabel­len­letz­ten aus Ober­haid hat­ten die anwe­sen­den Fans nicht erwartet.

Am Start sprang Jan­nik Rau­prich von der TSG 2005 Bam­berg dan­kens­wer­ter­wei­se ein. Er muss­te mit 435 Holz sei­nem Geg­ner (467) den Vor­tritt las­sen. Max Ber­ger neben­an konn­te beson­ders mit einem feh­ler­frei­en zwei­ten Satz (125 Holz) über­zeu­gen. Geplant löste ihn Patri­cia Först nach 60 Wurf ab. Sie spiel­te gleich­mä­ßig (100 + 101).

Mit dem Ruck­sack von 0:2 und – 59 Holz gin­gen die Gast­ge­ber über­ra­schend deut­lich zurück­lie­gend in die zwei­te Hälf­te. Luca Lococ­cio­lo über­nahm hier und zeig­te gewohnt gutes Spiel in die Vol­len. Lei­der war im Abräu­men der Wurm drin und er blieb bei 438 Holz hän­gen. Sein Punkt wur­de knapp ein­ge­sackt, was für Marie Will eine hohe Bür­de bedeu­te­te. Die ersten drei Sät­ze wur­den noch knapp ent­schie­den, 2:1 für Will und 370:372. Im letz­ten Durch­gang zün­de­te sie aber den Tur­bo und spiel­te wie aus einem Guß. Klas­se 159 Holz (105/54/0) brach­ten am Ende den Sieg für die JSpG SKC /TSG!

„Heu­te sind wir mit einem blau­en Auge davon gekom­men. Spe­zi­ell im Abräu­men fehlt uns im Team noch die Rou­ti­ne.“ mein­te nach dem Spiel Trai­ner Hol­ger Lococciolo.

Am Sonn­tag war die U14 in ihrem zwei­ten Aus­wärts­spiel früh mor­gens in Lahm gefor­dert. Die kids mach­ten ihre Sache alle­samt gut und konn­ten wei­ter­hin wert­vol­le Erfah­run­gen sam­meln. Das Spiel ging klar an die Gast­ge­ber, die mit 1708:1406 und 5:1 gewannen.

Bei der U14 Jugend spielten: