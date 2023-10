Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Betrun­ken und mit gestoh­le­nem E‑Scooter unterwegs

Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le eines E‑Scooterfahrers am 22.10.2023, gegen 02:33 Uhr, am Maxi­mi­li­ans­platz in Erlan­gen wur­de beim betrof­fe­nen 19-jäh­ri­gen Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Test am Hand­al­ko­ma­ten ergab in der Fol­ge einen Atem­al­ko­hol­wert von 1,38 Pro­mil­le. Neben der Alko­ho­li­sie­rung wur­den zudem noch dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten beim Ver­kehrs­teil­neh­mer fest­ge­stellt. Der Her­an­wach­sen­de soll­te nun für eine Blut­ent­nah­me zur Dienst­stel­le ver­bracht wer­den, da der Ver­dacht einer Trun­ken­heit im Ver­kehr bestand. Als die­ser vor dem Ver­brin­gen zur Dienst­stel­le zur eige­nen Sicher­heit der Beam­ten durch­sucht wur­de, konn­ten diver­se Betäu­bungs­mit­tel und Betäu­bungs­mit­tel­uten­si­li­en bei die­sem auf­ge­fun­den wer­den. Noch wäh­rend der Durch­su­chung begann sich der 19-jäh­ri­ge stark zu sper­ren. Dane­ben warf er ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Mari­hua­na über einen dor­ti­gen Zaun. Als der Betrof­fe­ne wegen sei­nes Ver­hal­tens gefes­selt wer­den soll­te, wehr­te sich die­ser mas­siv gegen die poli­zei­li­chen Maß­nah­men. Bei­de Poli­zei­be­am­te tru­gen bei der Fixie­rung des Her­an­wach­sen­den glück­li­cher­wei­se nur leich­te­re Schürf­wun­den davon und waren wei­ter­hin dienst­fä­hig. Der Betrof­fe­ne wur­de hier­nach zur Dienst­stel­le ver­bracht und es wur­de vom hin­zu­ge­zo­ge­nen Arzt eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der vom 19-jäh­ri­gen geführ­te E‑Scooter wur­de eben­falls näher über­prüft und es konn­te hier­bei fest­ge­stellt wer­den, dass die­ser aus einem Dieb­stahl stammt. Auf­grund der am Kon­troll­ort auf­ge­fun­de­nen Betäu­bungs­mit­tel wur­de eine Woh­nungs­durch­su­chung beim Beschul­dig­ten durch­ge­führt. Hier­bei konn­ten wei­te­re Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den wer­den. Der Her­an­wach­sen­de hat nun meh­re­re Straf­an­zei­gen wie Trun­ken­heit im Ver­kehr, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te, Kör­per­ver­let­zung und Ver­stö­ße nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu erwar­ten. Als die­ser nach Abschluss der Sach­be­hand­lung von der Dienst­stel­le ent­las­sen wur­de, hat­te er aus sei­nem Vor­ver­hal­ten jedoch wenig gelernt, da er sich schnur­stracks zu einem vor der Dienst­stel­le abge­stell­ten Leih-E-Scoo­ter begab und erneut eine Fahrt im berausch­ten Zustand antre­ten woll­te. Dies konn­te jedoch von Beam­ten der Dienstel­le ver­hü­tet werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unbe­kann­ter Reifenstecher

Utten­reuth – Im Tat­zeit­raum von Frei­tag den 20.10.2023, 18:00 Uhr, bis Sams­tag den 21.10.2023, 08:20 Uhr, wur­den in der Maria-Geb­bert-Stra­ße zwei par­ken­de PKW durch einen oder meh­re­re bis­lang unbe­kann­te Täter beschä­digt. Hier­bei wur­den die Rei­fen eines schwar­zen SUV der Mar­ke VW, sowie die Rei­fen eines grau­en SUV der Mar­ke Sub­aru zer­sto­chen. Bei­de Fahr­zeu­ge waren auf­grund der beschä­dig­ten Rei­fen nicht mehr fahr­be­reit. Hin­wei­se zu der Tat nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131 760 514 entgegen.

Zwei Pedelecs aus Gar­ten­hüt­te entwendet

Ecken­tal – Orts­teil Brand – Im Zeit­raum von Frei­tag­abend 20.10.23 bis Sams­tag­mit­tag 21.10.23, wur­den aus einer ver­sperr­ten Gar­ten­hüt­te in der Für­ther Stra­ße, zwei hoch­wer­ti­ge Pedelecs ent­wen­det. Die­se waren zudem mit einem Falt­schloss gesi­chert. Den Eigen­tü­mern ent­stand ein mitt­le­rer, vier­stel­li­ger Ver­mö­gens­scha­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09131 760 514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Ein 80-jäh­ri­ger Her­zo­gen­au­ra­cher steu­er­te sei­nen Pkw in den Vor­mit­tags­stun­den des Sams­tags vom Orts­teil Beu­tels­dorf in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach. Auf Höhe des Flug­ha­fens kam das Fahr­zeug aus noch unbe­kann­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te Fron­tal und unge­bremst mit einem Baum. Die Eiche wur­de durch den Auf­prall kom­plett zer­stört, das Fahr­zeug war dadurch eben­so voll­stän­dig unbrauch­bar. Der Fahr­zeug­len­ker hat­te Glück und wur­de durch den Unfall nur leicht ver­letzt, die Kreis­stra­ße war jedoch meh­re­re Stun­den voll­stän­dig gesperrt.

Her­zo­gen­au­rach. Eben­so am Sams­tag vor­mit­tags ereig­ne­te sich in der Ring­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, bei wel­chem ein 39-jäh­ri­ger Kraft­rad­fah­rer aus Her­zo­gen­au­rach schwer ver­letzt wur­de. Ein Pkw-Fah­rer woll­te mit sein Fahr­zeug nach links abbie­gen und über­sah dabei das ent­ge­gen­kom­men­de Motor­rad. Der Kraft­rad­fah­rer konn­te nicht mehr abbrem­sen und kol­li­dier­te daher mit dem ande­ren Fahr­zeug. Durch den Auf­prall wur­de das Kraft­rad voll­stän­dig zer­stört, der Len­ker des Gefährts wur­de ins Kran­ken­haus verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a. d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -