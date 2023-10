Die Schön­heit unse­rer Dör­fer aus der Vogel­per­spek­ti­ve entdecken

Auf­grund des sehr gro­ßen Inter­es­ses an unse­rer Aus­stel­lung und zahl­rei­cher Nach­fra­gen, bie­ten wir Ihnen einen wei­te­ren Ter­min an, um die male­ri­schen Dör­fer Leu­ten­bach, Dietz­hof, Ort­spitz und Seid­mar aus einer unge­wohn­ten Per­spek­ti­ve zu erleben.

Die Aus­stel­lung wird noch­mals am 29. Okto­ber 2023, von 14:00 bis 18:00 Uhr, im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses in Leu­ten­bach wiederholt.

Dies ist die vor­erst letz­te Gele­gen­heit, die­se Dör­fer aus der Vogel­per­spek­ti­ve zu betrach­ten und die ver­trau­ten Anblicke in einem völ­lig neu­en Licht zu sehen.

Der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein Leu­ten­bach hat sich bemüht, eine beein­drucken­de Samm­lung von Luft­bil­dern zusam­men­zu­stel­len, die die cha­rak­te­ri­sti­schen Merk­ma­le, Ver­än­de­run­gen und die natür­li­che Schön­heit die­ser Dör­fer auf ein­zig­ar­ti­ge Wei­se ein­fan­gen. Besu­cher haben die Mög­lich­keit, die histo­ri­sche Ent­wick­lung und die archi­tek­to­ni­schen Beson­der­hei­ten der Dör­fer zu erkun­den, wäh­rend sie die ein­drucks­vol­len Luft­auf­nah­men betrachten.

Par­al­lel zur Luft­bild­aus­stel­lung wird auch die Hei­mat­stu­be im Dach­stuhl des Rat­hau­ses geöff­net sein, sodass die Besu­cher nicht nur die Dör­fer aus der Vogel­per­spek­ti­ve bewun­dern kön­nen, son­dern auch einen Ein­blick in die loka­le Geschich­te und Kul­tur erhal­ten. Die Hei­mat­stu­be ist ein Schatz an Erin­ne­run­gen und Expo­na­ten, die das Leben in die­ser Regi­on über die Jahr­hun­der­te hin­weg dokumentieren.

Wir freu­en uns auf Ihren Besuch in der Luft­bild­aus­stel­lung und der Hei­mat­stu­be in Leutenbach.