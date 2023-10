Unter dem Mot­to „Von Gott ver­sorgt“ fand am Sams­tag, dem 21. Okto­ber 2023, die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg in der alten Schä­fe­rei Ahorn statt. Meh­re­re hun­dert Gäste kamen zum fröh­li­chen Fami­li­en­fest zusam­men. Bei herr­lich-herbst­li­chem Wet­ter gab es für die Fami­li­en viel zu ent­decken. Die vie­len Koope­ra­ti­ons­part­ner, die für die­se Herbst­aus­ga­be gefun­den wer­den konn­ten, haben das Ange­bot reich­hal­tig ergänzt.

Pas­send zum The­ma konn­ten die Fami­li­en einen Ret­tungs­wa­gen des BRK erkun­den und bei einem Kin­der­arzt ler­nen, wie man einen Ver­band rich­tig anlegt. Der LBV Coburg war mit einer Apfel­pres­se ver­tre­ten, mit der köst­lich-fri­scher Apfel­saft gepresst wur­de. KiGo on Tour aus Unter­sie­mau lei­te­te die Gäste an, wie man ein Kräu­ter­salz selbst her­stellt. Die selbst erstell­te Por­ti­on durf­ten die Fami­li­en mit nach Hau­se neh­men. Die Tafel Coburg nahm Lebens­mit­tel­spen­den ent­ge­gen und infor­mier­te die Inter­es­sier­ten, wie die Spen­den zu den Bedürf­ti­gen gelan­gen. Die christ­li­chen Pfad­fin­der VCP zeig­ten an ihrer Sta­ti­on den Unter­schied zwi­schen ver­schie­de­nen Kno­ten. Eine Land­wir­tin stell­te Ihren Trak­tor zum erkun­den bereit. Bei ins­ge­samt zwan­zig Krea­tiv- und Aktiv­sta­tio­nen konn­ten die Fami­li­en vie­le wei­te­re Din­ge erle­ben, erfüh­len, basteln, wer­keln und flie­gen lassen.

In der anschlie­ßen­den Fei­er­zeit kamen alle Fami­li­en zusam­men und hör­ten gemein­sam, wie Gott uns buch­stäb­lich ver­sorgt. In einem Thea­ter­stück wur­de das The­ma ver­tieft und mit All­tags­er­fah­run­gen ver­knüpft. Die Gemein­schaft ende­te mit einem lecke­ren, kosten­lo­sen Mittagessen.

Die näch­ste Kir­che Kun­ter­bunt Coburg fin­det am 16. Dezem­ber in der Moriz­kir­che Coburg statt. Einen aus­führ­li­chen Bericht mit wei­te­ren Fotos fin­det sich auch kiku​co​.de

Kir­che Kun­ter­bunt Coburg ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt des CVJM Coburg, der Kir­chen­ge­mein­den St. Moriz, Johan­nes­kir­che, Katha­ri­na-von-Bora und der ev.-luth. Gesamt­kir­chen­ge­mein­de Coburg.