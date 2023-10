Diver­ti­kel sind sack­för­mi­ge Aus­stül­pun­gen, die vor allem in den Wän­den des Ver­dau­ungs­trak­tes vor­kom­men kön­nen. Die­se kön­nen ganz harm­los sein und unbe­merkt blei­ben, kön­nen aber auch zu aku­ten und chro­ni­schen Beschwer­den, sowie zu lebens­be­droh­li­chen Erkran­kun­gen führen.

In sei­nem Vor­trag „Darm­di­ver­ti­kel kon­ser­va­ti­ve / ope­ra­ti­ve The­ra­pie“ wird Chef­arzt Micha­el Zachert, Fach­arzt für Chir­ur­gie, Unfall­chir­ur­gie und Vis­ze­ral­chir­ur­gie, spe­zi­ell auf Diver­ti­kel des Dick­darms ein­ge­hen, wel­che in unse­rer Bevöl­ke­rung sehr häu­fig vor­kom­men. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erhal­ten Infor­ma­tio­nen zur Ent­ste­hung die­ser Diver­ti­kel und der Dia­gno­stik. Die Sym­pto­me und Behand­lungs­mög­lich­kei­ten, sowohl kon­ser­va­tiv als auch ope­ra­tiv, der ver­schie­de­nen Typen und Sta­di­en der Diver­ti­kel­er­kran­kung wer­den anschau­lich erläu­tert. Im Anschluss an sei­nen Vor­trag wird Herr Zachert ger­ne noch offe­ne Fra­gen beantworten.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 25. Okto­ber 2023 um 18:00 Uhr in das BRK-Heim, Grum­bach­stra­ße 3 nach Scheß­litz ein. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und bedarf kei­ner Anmeldung.