In der Vor­stand­schaft des Stadt­ver­ban­des für Sport gibt es einen Abgang. Vera Mame­row, seit Som­mer 2022 als Bei­sit­ze­rin im Vor­stand, hat am 20. Okto­ber ihr Man­dat nie­der­ge­legt. Erster Vor­sit­zen­der Wolf­gang Reich­mann: „Ich dan­ke Vera Mame­row für die Mit­ar­beit in der Vor­stand­schaft. Für ihren wei­te­ren Weg wün­sche ich ihr alles Gute.“ Eine Nach­fol­ge für Mame­row gibt es nicht, die Sat­zung des Stadt­ver­ban­des macht dies nicht notwendig.

