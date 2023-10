Einen über­zeu­gen­den 3:0‑Heimsieg gegen den FC Schwein­furt 05 fei­er­te die SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag zum Abschluss der Hin­run­de in der Regio­nal­li­ga Bayern.

Die Bay­reu­ther, die zum Abschluss der Hin­run­de nach sie­ben Spie­len ohne Sieg in Fol­ge end­lich ein­mal wie­der einen Drei­er holen woll­ten, leg­ten im Fran­ken­der­by zwei­er Tra­di­ti­ons­mann­schaf­ten los wie die Feu­er­wehr: In der 6. Minu­te kam ein lan­ger Ball über links zu Mar­co Ste­fandl. Im Straf­raum stand der ange­spiel­te Chri­stoph Fen­nin­ger gold­rich­tig und erziel­te die 1:0‑Führung für die Alt­stadt. Tim Lattei­er ver­gab in der 15. Minu­te eine gute Chan­ce, um aus 20 Metern den Bay­reu­ther Vor­sprung auszubauen.

Die erste Tor­mög­lich­keit für die all­mäh­lich bes­ser auf­kom­men­den Schnü­del gab es in der 24. Minu­te durch Adam Jabi­ri, der Bay­reu­ther Kee­per Luca Pet­zold ent­schärf­te jedoch die Situa­ti­on. Die Alt­stadt hat­te wei­te­re Mög­lich­kei­ten durch Chri­stoph Fen­nin­ger (33.) und Mar­co Ste­fandl (37. Minu­te). Mit der Bay­reu­ther 1:0‑Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach sie­ben Minu­ten in der zwei­ten Hälf­te erhöh­te die SpVgg in einer Kon­ter­si­tua­ti­on auf 2:0. Nach einem lan­gen Ball über die Abwehr ließ sich Jann Geor­ge die Mög­lich­keit nicht neh­men und ver­senk­te das Leder zum zwei­ten Bay­reu­ther Tref­fer (53.). Jonas Kehl zwang in der 61. Minu­te Gäste­kee­per Nico Ste­phan zu einer Faust­ab­wehr. Auf der Gegen­sei­te ging ein Schuss von Kevin Fery über den Kasten (67.).

In der 73. Minu­te erhöh­te Trai­ner­sohn Jakub Min­tal nach einer Para­de von Kee­per Nico Ste­phan im Stil eines Goal­get­ters auf 3:0 für die Alt­stadt. Bei die­sem abso­lut ver­dien­ten und für die Fans ver­söhn­li­chen 3:0‑Sieg der SpVgg blieb es letzt­lich auch. Nach 17 Spie­len hat die Alt­stadt jetzt 22 Zäh­ler auf dem Kon­to und steht auf Tabel­len­platz zehn.

Trai­ner Marek Min­tal erklär­te nach dem vier­ten Heim- und fünf­ten Sai­son­sieg, dass das 3:0 gegen Schwein­furt der erste „wirk­lich gei­le Sieg“ in der Sai­son war. Das Team fing gut an und ging in Füh­rung. Dann kam Schwein­furt bes­ser ins Spiel. Schließ­lich gelan­gen in der über­ra­gen­den Atmo­sphä­re mit über 2.000 Zuschau­ern in der zwei­ten Hälf­te der zwei­te und drit­te Tref­fer. „Letzt­lich ende­te für uns heu­te eine Serie von sie­ben Spie­len ohne Sieg. Wir kön­nen jetzt 60 Sekun­den jubeln. Dann ist wie­der alles vor­bei und wir kon­zen­trie­ren uns auf die näch­ste Par­tie“, so Marek Mintal.