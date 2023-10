Sel­ber Wöl­fe vs. Eis­bä­ren Regens­burg 0:5 (0:3; 0:0; 0:2)

Eine ein­deu­ti­ge Ange­le­gen­heit war das Der­by zwi­schen den Sel­ber Wöl­fen und den Eis­bä­ren Regens­burg. Die Gäste agier­ten im ersten Drit­tel gna­den­los effek­tiv, zogen mit 3 Toren davon, agier­ten von da ab cle­ver und lie­ßen sich die But­ter nicht mehr vom Brot neh­men. Die Wöl­fe hin­ge­gen hät­ten wahr­schein­lich noch Stun­den spie­len kön­nen und kei­nen Tref­fer erzielt.

Eis­bä­ren gnadenlos

Der Spiel­ver­lauf in den ersten 20 Minu­ten gestal­te­te sich eigent­lich aus­ge­gli­chen. Eigent­lich, denn die Eis­bä­ren nutz­ten ihre Chan­cen im Gegen­satz zu den Wöl­fen gna­den­los aus und zogen mit 0:3 Toren davon. Den Beginn mach­te in der 10. Minu­te Regens­burgs Gold­helm Yogan, der einen Schuss von der blau­en Linie unhalt­bar in die Maschen ablenk­te. Schwam­ber­ger und Weber leg­ten mit ihren Tref­fern in der 12. Und 13. Minu­te nach. Die Wöl­fe hat­ten ihrer­seits gute Sze­nen in der Offen­si­ve und auch eini­ge Tor­ab­schlüs­se, mit denen sie Regens­burgs bären­star­ken Goa­lie McCollum aber nicht in Ver­le­gen­heit brin­gen konnten.

Wöl­fen mag der Anschluss­tref­fer nicht gelingen

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt zogen sich die Eis­bä­ren wei­test­ge­hend zurück, mach­ten die Räu­me eng und den Wöl­fen das Leben schwer. Zudem wirk­ten die Gast­ge­ber vor dem Tor etwas ver­krampft und nicht ziel­stre­big genug. Aber auch abge­fälsch­te Schei­ben woll­ten ein­fach nicht über die Linie rut­schen und so gelang den Wöl­fen der drin­gend benö­tig­te und auch ver­dien­te Anschluss­tref­fer nicht. Ein ver­meint­li­cher wei­te­rer Tor­er­folg der Regens­bur­ger fand zurecht, auf­grund hohen Stocks, kei­ne Aner­ken­nung, sodass der mitt­le­re Spiel­ab­schnitt tor­los blieb.

Eis­bä­ren machen den Deckel auf die Partie

Die Sel­ber Wöl­fe rann­ten wei­ter an. Doch bereits in der 45. Minu­te stell­ten die Eis­bä­ren in Über­zahl auf 0:4 und sorg­ten so für die Vor­ent­schei­dung. Die Por­zel­lan­städ­ter ver­such­ten wei­ter alles, um zumin­dest den Ehren­tref­fer zu erzie­len. Doch selbst die­ses Trost­pfla­ster soll­te den Gast­ge­bern ver­wehrt blei­ben. Durch einen Kon­ter stell­te Gir­duckis den End­stand zum 0:5 her.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik