Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Hoch­wer­ti­ger BMW durch unbe­kann­ten Täter beschädigt

Bucken­hof – Im Zeit­raum vom Mitt­woch, den 18.10.2023, bis Don­ners­tag, den 19.10.2023, wur­de in einer Tief­ga­ra­ge in der Obe­ren Büch 7a ein wei­ßer BMW beschä­digt. Hier­bei schlug der bis­lang unbe­kann­te Täter mit einem spit­zen Gegen­stand auf das Dach des BMW ein. An dem Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2.000 €. Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131 760 514 entgegen.

Fahr­rad wäh­rend des Unter­rich­tes gestohlen

Spar­dorf – Am Don­ners­tag, den 19.10.2023, wur­de im Zeit­raum von 07:45 Uhr bis 16:00 Uhr, ein Moun­tain­bike der Mar­ke EXTE, oran­ge / grau, im Bereich der Ernst-Pen­zoldt-Schu­le ent­wen­det. Das Fahr­rad, sowie der Fahr­rad­helm waren mit­tels Zah­len­schlos­ses ver­sperrt und befan­den sich auf einer Grün­flä­che in der Nähe des Schul­park­plat­zes bei der Stein­bruch­s­tra­ße. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter oder dem Ver­bleib des Fahr­ra­des geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Rechts vor links übersehen

Ecken­tal – Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr eine 76jährige Frau aus Kalch­reuth mit ihrem Pkw auf der Gar­ten­stra­ße in Ecken­haid. Hier­bei über­sah sie den von rechts kom­men­den Pkw einer 69jährigen Frau aus Ecken­tal, die mit ihrem Pkw auf dem Nord­ring fuhr, wes­halb es im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge kam. Der Pkw der Frau aus Ecken­tal wur­de durch den Unfall so stark beschä­digt, dass er nicht mehr fahr­be­reit war und durch einen Abschlepp­dienst abge­schleppt wer­den muss­te. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von 11.000,- €.