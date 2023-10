In der Agen­tur für Arbeit Bam­berg, Mann­le­hen­weg 27, ist seit eini­gen Tagen im Erd­ge­schoss im Flur der Berufs­be­ra­tung die Aus­stel­lung des Ate­liers Lebens­kunst der KUFA wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) zu bewun­dern. Der Ein­tritt ist frei. Die Bil­der­ga­le­rie stammt von Künst­lern der Lebens­hil­fe Bam­berg. Dort wid­men sich über­wie­gend Men­schen mit Behin­de­rung u.a. der Male­rei. Sie wer­den dabei von pro­fes­sio­nel­len Künst­lern unter­stützt, um ihre künst­le­ri­sche Bega­bung zu ent­decken und zu ent­fal­ten. Mit unbän­di­ger Schaf­fens­freu­de ent­ste­hen so abstrak­te gegen­ständ­li­che Wer­ke, far­ben­fro­he und impul­si­ve Bil­der, jedes mit sehr per­sön­li­chem Charakter.

Berufs­be­ra­te­rin Mari­an­ne Wirth hat das Ate­lier bei der Lebens­hil­fe besucht und war von den Wer­ken tief beein­druckt. So wur­de die Idee gebo­ren, eine Aus­stel­lung in der Arbeits­agen­tur zu ver­wirk­li­chen. Wirth: „Nach einer Besich­ti­gung der Räum­lich­kei­ten in der Arbeits­agen­tur Bam­berg mit Frau Heim, haben wir eine Vor­auswahl an Bil­dern getrof­fen und dann nach und nach in die Aus­stel­lung gehängt. Ent­stan­den ist eine bun­te Mischung künst­le­ri­scher Bil­der Poe­sie, die jeden in den Bann zieht, der den Flur im Par­terre der Berufs­be­ra­tung ent­lang wandelt.“

Johan­na Heim, der KUFA der Lebens­hil­fe Bam­berg: „Durch die Male­rei wer­den zum einen die sozia­len Kom­pe­ten­zen als auch die tech­ni­schen Fähig­kei­ten wei­ter­ent­wickelt. Emo­tio­nen wer­den geweckt, die Men­schen ler­nen die­se im Bild als auch bei der Bild­be­spre­chung ver­bal aus­zu­drücken. Malen för­dert die Krea­ti­vi­tät, die moto­ri­schen Fähig­kei­ten, das Selbst­ver­trau­en und die Selbst­wirk­sam­keit. Die Künst­le­rin­nen ler­nen als Grup­pe zu agie­ren. Sich zuzu­hö­ren, sich zu respek­tie­ren, Lob, Kri­tik anzunehmen.“

Die Künst­ler malen wäh­rend ihrer Arbeits­zeit in der Werk­statt für Men­schen mit Behin­de­rung an den Bil­dern. Der Erlös kommt antei­lig den Men­schen mit Behin­de­rung zugu­te, wird aber auch für den Kauf von Mate­ri­al und die Bezah­lung der künst­le­ri­schen Anlei­tung verwendet.

Die Aus­stel­lung läuft bis Mai 2024. Nach Abspra­che kann man Bil­der auch in Auf­trag geben. Dann wird ein Bild nach Wunsch von den Künst­lern gemalt. Wer ein Bild in Auf­trag geben oder eines der Gale­rie in der Arbeits­agen­tur kau­fen möch­te, kann sich mel­den unter Tel.: 0951/18972105, Mail an kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de

In der haus­in­ter­nen Aus­stel­lung gibt es dort noch wei­te­re Bil­der zu bewun­dern erwerben.

Wei­te­re Infos unter www​.kufa​-bam​berg​.de/​a​t​e​l​i​e​r​-​l​e​b​e​n​s​k​u​n​s​t​/​k​o​n​z​e​pt/