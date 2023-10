BAM­BERG. Am Frei­tag waren Betrü­ger erneut mit der Masche des Schock­an­ru­fes erfolg­reich. Eine Dame über­gab Bar­geld sowie Schmuck an einen Unbe­kann­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Zeugenhinweise.

Am spä­ten Frei­tag­vor­mit­tag nah­men die Täter tele­fo­nisch Kon­takt mit der 80-Jäh­ri­gen auf. Sie tisch­ten ihr die übli­che Geschich­te von einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, den eine nahe Ver­wand­te ver­ur­sacht haben soll, auf. Um die ver­meint­lich dro­hen­de Gefäng­nis­stra­fe abzu­wen­den, über­gab die Frau gegen 13 Uhr Bar­geld in Höhe einer nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Sum­me sowie Schmuck an einen Unbe­kann­ten. Die­ser ent­fern­te sich anschlie­ßend zu Fuß vom Über­ga­be­ort in der Holz­gar­ten­stra­ße in Rich­tung Nürn­ber­ger Straße.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 55 Jah­re alt

grau­es, schüt­te­res Haar

beklei­det mit einem blau­en Ano­rak und einem hel­len Hemd

trug eine Bril­le und hielt ein Smart­phone in den Händen

sprach mit ost­eu­ro­päi­schem Akzent

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.