Die „endo­sko­pi­sche retro­gra­de Cho­lang­io-Pan­krea­ti­ko­gra­phie“ – kurz ERCP – ist ein bild­ge­ben­des Ver­fah­ren zur Dar­stel­lung der ablei­ten­den Gal­len­we­ge und des Bauch­spei­chel­drü­sen­gan­ges. Unter Ein­satz von Rönt­gen­strah­len dient die Unter­su­chungs­me­tho­de der Erken­nung und Behand­lung von Ver­än­de­run­gen im Gal­len­gang bzw. dem Bauch­spei­chel­drü­sen­gang und stellt ein wich­ti­ges dia­gno­sti­sches und the­ra­peu­ti­sches Ver­fah­ren der moder­nen gastro­en­te­ro­lo­gi­schen Endo­sko­pie dar.

Chef­arzt Dr. med. Dirk May­er und sein Team der Gastro­en­te­ro­lo­gie freu­en sich über die Inve­sti­ti­on und ver­bes­ser­te tech­ni­sche Aus­stat­tung der Fach­ab­tei­lung. „Gal­len­stei­ne, Tumo­re oder ent­zünd­li­che Eng­stel­len kön­nen mit­tels ERCP zuver­läs­sig nach­ge­wie­sen geor­tet wer­den. Der Pati­ent wird durch das neue Gerät weni­ger Strah­lung aus­ge­setzt, die Tech­nik kann scho­nen­der und geziel­ter ange­wandt wer­den.“, so May­er. „Das neue Gerät erleich­tert uns die Dia­gno­stik und erlaubt eine prä­zi­se­re Dar­stel­lung der Gal­len­we­ge und der Bauch­spei­chel­drü­sen­gän­ge. Stei­ne kön­nen direkt ent­fernt oder Gewe­be­pro­ben ent­nom­men wer­den und Eng­stel­len kön­nen mit Stents über­brückt wer­den. Auch die direk­te Endo­sko­pie der Gal­len­we­ge und des Bauch­spei­chel­drü­sen­gan­ges sind mit­tels hoch­mo­der­ner, extrem dün­ner Endo­sko­pe mög­lich gewor­den. So kön­nen Tumo­re in den Gang­sy­ste­men direkt visua­li­siert, biop­sie­rt und the­ra­piert wer­den. Oft sind auf­wän­di­ge ope­ra­ti­ve Ein­grif­fe nicht mehr nötig.“

In der zeit­glei­chen scho­nen­den Behand­lung sieht auch Kran­ken­haus­di­rek­tor Sven Hen­del einen enor­men Vor­teil und freut sich, dass die Neu­an­schaf­fung den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in sei­nem Haus zu Gute kommt. „Das ERCP-Gerät steht sowohl für ambu­lan­te als auch sta­tio­nä­re Unter­su­chun­gen und Ein­grif­fe im REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg zur Ver­fü­gung und ermög­licht der Fach­ab­tei­lung Gastro­en­te­ro­lo­gie Medi­zin auf höch­stem Niveau. Ent­zün­dun­gen, Gal­len­stei­ne oder Tumo­re kön­nen so gezielt auf­ge­spürt und im besten Fall direkt behan­delt werden.“

In der Regel erfolgt der endo­sko­pi­sche Ein­griff unter Kurz­nar­ko­se und wird damit vom Pati­en­ten gut tole­riert. Das spe­zi­el­le Endo­skop wird bei gleich­zei­ti­ger Rönt­gen­kon­trol­le in die Spei­se­röh­re, den Magen und bis zur Mün­dung der Gal­len­we­ge und des Bauch­spei­chel­drü­sen­gan­ges in den Dünn­darm ein­ge­führt, eine inte­grier­te Kame­ra und Instru­men­te erlau­ben die Unter­su­chung, Beur­tei­lung und direk­te Ein­grif­fe bei Bedarf.