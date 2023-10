Ideen sam­meln für die Leer­stands­be­le­bung – Exkur­si­on zum Nord­hal­ben Village

Eine Dele­ga­ti­on aus Plan­ken­fels und Holl­feld, gemein­sam mit Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein, stat­te­te dem Nord­hal­ben Vil­la­ge einen Besuch ab. Das krea­ti­ve Arbeits-Wohn-Kon­zept im Fran­ken­wald soll Ideen lie­fern für das Nut­zungs­kon­zept des ehe­ma­li­gen Schul­ge­bäu­des in Plankenfels.

„War­um nicht Inspi­ra­ti­on holen, wenn es woan­ders gut läuft?“, sag­te die ober­frän­ki­sche Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein bei der Exkur­si­on in Nord­hal­ben. Die Klein­stadt im Fran­ken­wald gilt als Vor­zei­ge-Ort in Bay­ern, wenn es um Leer­stands­ma­nage­ment geht. Das Gebäu­de der ehe­ma­li­gen Schu­le wur­de im Jahr 2021 zu moder­nen Büro­räu­men mit sechs zusätz­li­chen, voll­aus­ge­stat­te­ten Woh­nun­gen umge­baut. Das Cowor­king- und CoLi­ving-Pro­jekt trägt den Titel „Nord­hal­ben Vil­la­ge“ und ist ein­ma­lig in der Regi­on. Daher begab sich eine Dele­ga­ti­on bestehend aus Plan­ken­fel­ser Bür­ger­mei­ster Harald Wich sowie den Gemein­de­rä­ten Klaus Nie­gel, Nor­bert Böh­mer, Harald Opitz und Harald Schult­heiß nach Nord­hal­ben, um sich Inspi­ra­ti­on zu holen für das ehe­ma­li­ge Schul­ge­bäu­de in Plan­ken­fels. Aus Holl­feld waren Bau­amts­mit­ar­bei­ter Rein­hold Wester­mey­er und Archi­tekt Georg Schil­ling mit von der Par­tie. Micha­el Pöhn­lein, Bür­ger­mei­ster von Nord­hal­ben, begrüß­te die Besu­cher und berich­te­te vom Pro­jekt­ver­lauf, den Beson­der­hei­ten der geo­gra­fi­schen Lage sowie den poli­ti­schen Hür­den. Käm­me­rin Ste­fa­nie Küb­rich unter­füt­ter­te die Aus­füh­run­gen mit Tipps zu För­der­pro­gram­men und ande­ren Mög­lich­kei­ten zur Finanzierung.

Genuss­schu­le in Plankenfels

In Plan­ken­fels geht es um die Wie­der­be­le­bung der alten Schu­le, die bereits bekannt ist als Genuss­schu­le. Inner­halb der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re fan­den zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen statt, vom Pflan­zen­floh­markt über eine Kri­mi-Lesung bis hin zur Kurz­ge­schich­ten-Schreib­werk­statt. In einem der ehe­ma­li­gen Klas­sen­zim­mer befin­det sich die moder­ne Kaf­fee-Röste­rei Gar­ten-Café. Reno­vie­rungs­be­dürf­tig sind der­zeit noch das gro­ße Klas­sen­zim­mer im Erd­ge­schoss, Flur und Trep­pen­haus sowie das gesam­te Ober­ge­schoss. Hier­für soll ein Nut­zungs­kon­zept her. Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein und Plan­ken­fel­ser Bür­ger­mei­ster Harald Wich sind sich einig, eine Mischung aus gewerb­li­cher und kom­mu­na­ler Nut­zung wäre ide­al mit viel Mehr­wert für die Men­schen in der Regi­on. „Unse­re Aus­gangs­la­ge ist eine ande­re als die in Nord­hal­ben. Den­noch sind die Erfah­run­gen hier wert­voll für unser wei­te­res Vor­ge­hen“, erklär­te Deinlein. In Plan­ken­fels kön­ne auch der im Som­mer gegrün­de­te Ver­ein Hei­mat­ma­cher e.V. eine Rol­le spie­len, denn ein mar­kan­ter Punkt ste­che in Nord­hal­ben deut­lich her­vor: „Um einen ech­ten Mehr­wert für die Regi­on zu erzeu­gen, ist ein hoher orga­ni­sa­to­ri­scher Auf­wand nötig. Jemand muss sich dau­er­haft dar­um küm­mern“, so die Heimatentwicklerin.