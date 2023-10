Wegen Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten bleibt der Rat­haus-Park­platz vom 26. Okto­ber bis vor­aus­sicht­lich 3. Novem­ber kom­plett gesperrt. Eine Zu- und Abfahrt zu den Park­plät­zen und den dort befind­li­chen Häu­sern ist in die­ser Zeit nicht mög­lich. Der Rat­haus-Park­platz bekommt einen neu­en Stra­ßen­be­lag, weil zum jet­zi­gen Zeit­punkt die Ver­kehrs­si­cher­heit nicht mehr gewähr­lei­stet ist. Hier­für muss erst das alte Beton­pfla­ster ent­fernt wer­den, anschlie­ßend wird der Park­platz asphal­tiert. Autofahrer/​innen fin­den freie Park­plät­ze in unmit­tel­ba­rer Nähe bei der Main­über­da­chung, beim Stadt­bad und in der Tief­ga­ra­ge Neu­es Rathaus.