Aus­wärts … aus­wärts und noch ein­mal aus­wärts. Auch die drit­te Par­tie der neu­en Sai­son in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga fin­det für die Bam­berg Bas­kets in frem­der Hal­le statt. Nach den Spie­len in Vech­ta und in Chem­nitz geht es an die­sem Sonn­tag nun am 4. Spiel­tag (die Begeg­nung der Bas­kets am 3. Spiel­tag gegen Rostock muss­te auf Ende Novem­ber ver­scho­ben wer­den) nach Sach­sen-Anhalt zum SYN­TAI­NICS MBC.

Tip-Off bei den Wöl­fen ist um 15:30 Uhr. Auch dies­mal wird Dyn die Par­tie aus der Stadt­hal­le in Wei­ßen­fels live übertragen.

Zach Cope­land: „Das Trai­ning in die­ser Woche ver­lief sehr gut. Wir haben viel Zeit im Kraft­raum ver­bracht. Wir haben aber auch auf dem Par­kett viel Tak­ti­sches umge­setzt. Inso­fern habe ich vol­les Ver­trau­en in unse­re Mann­schaft und ich bin bereit für das Spiel am Sonn­tag in Weißenfels.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter https://​bam​berg​.bas​ket​ball/​b​a​m​b​e​r​g​-​b​a​s​k​e​t​s​-​z​u​-​g​a​s​t​-​b​e​i​m​-​m​bc/