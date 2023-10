KÖNIGS­FELD, LKR. BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend beschäf­tig­te der Brand einer Scheu­ne in Königs­feld zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te von Poli­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che übernommen.

Ein Anwoh­ner bemerk­te gegen 21.30 Uhr Brand­ge­ruch und wähl­te den Not­ruf. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand eine Scheu­ne in der Haupt­stra­ße in Voll­brand. Glück­li­cher­wei­se waren kei­ne Per­so­nen in Gefahr. Etwa 150 Feu­er­wehr­leu­te der umlie­gen­den Weh­ren waren im Ein­satz und konn­ten die Flam­men löschen. Der Scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge rund 500.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.