Pro­ble­ma­tik der Hal­len­stadt­mei­ster­schaft im Fuß­ball und Aus­wir­kun­gen auf den Basketballbetrieb

Sehr geehr­ter Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bayreuth,

sehr geehr­te Stadt­rä­te der Stadt Bayreuth,

sehr geehr­ter Vor­stand des Stadt­sport­ver­bands Bayreuth,

wir, als Ver­tre­ter des Bay­reu­ther Bas­ket­balls (BBC Bay­reuth Spiel­be­trieb GmbH, ein­schließ­lich sei­ner Nach­wuchs­mann­schaf­ten young heroes bay­reuth e.V. und BBC Bay­reuth e.V., sowie der Roll­stuhl­bas­ket­ball­ab­tei­lung des RSV Bay­reuth 1994 e.V.), möch­ten in die­sem offe­nen Brief auf die Pro­ble­ma­tik ein­ge­hen, die sich aus der Ver­le­gung der Bay­reu­ther Hal­len­stadt­mei­ster­schaft im Fuß­ball ergibt. Der Anlass für die­sen Brief ist der Arti­kel, der am 11.10.2023 im Nord­baye­ri­schen Kurier ver­öf­fent­licht wurde.

Die Bay­reu­ther Hal­len­stadt­mei­ster­schaf­ten im Fuß­ball sind zwei­fel­los ein bedeu­ten­des Ereig­nis im Sport­ka­len­der unse­rer Stadt und erfreu­en sich gro­ßer Beliebt­heit. Wir schät­zen die her­vor­ra­gen­de Orga­ni­sa­ti­on und die jahr­zehn­te­lan­ge Tra­di­ti­on die­ser Ver­an­stal­tung. Die Tat­sa­che, dass der Stadt­sport­ver­band die­se Ver­an­stal­tung aus­rich­tet und Teams von der F- bis zur A‑Jugend sowie Wett­be­wer­be bei den Her­ren, der Alt­li­ga und den Frau­en teil­neh­men, zeugt von der Viel­falt und Bedeu­tung des Sports in unse­rer Stadt.

Den­noch möch­ten wir unse­re Besorg­nis hin­sicht­lich der Aus­wir­kun­gen auf unse­ren Bas­ket­ball­be­trieb und ins­be­son­de­re auf die Auf­recht­erhal­tung des Spiel­be­triebs in der 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga und in der 2. Roll­stuhl Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zum Aus­druck bringen.

Wir wei­sen dar­auf hin, dass Spie­le in der Weih­nachts­zeit tra­di­tio­nell beson­ders gut besucht sind und erheb­lich dazu bei­tra­gen, die finan­zi­el­len Her­aus­for­de­run­gen zu bewäl­ti­gen, vor denen der Pro­fi-Bas­ket­ball steht. Des Wei­te­ren möch­te unser Chef­trai­ner der Bun­des­li­ga­mann­schaft, Mla­den Dri­jen­cic, beto­nen, dass die Trai­nings­be­din­gun­gen außer­halb der Ober­fran­ken­hal­le nicht den Anfor­de­run­gen der Bun­des­li­ga ent­spre­chen. Für die sport­li­che Lei­stungs­fä­hig­keit der Bun­des­li­ga­mann­schaft ist es daher von ent­schei­den­der Bedeu­tung, dass die Ober­fran­ken­hal­le vor wich­ti­gen Spie­len der Mann­schaft für Trai­nings­ein­hei­ten zur Ver­fü­gung steht.

Die RSV Bay­reuth Bas­ket­ball­ab­tei­lung konn­te auf­grund der begrenz­ten Hal­len­zei­ten in der letz­ten Spiel­zeit nur zwei sei­ner Heim­spie­le in Bay­reuth bestrei­ten. Alle ande­ren Spie­le muss­ten in Bam­berg aus­ge­tra­gen wer­den. Ein Aus­wei­chen in ande­re Spiel- und Trai­nings­stät­ten ist für den RSV Bay­reuth durch den Trans­port der Sport­roll­stüh­le jedes Mal mit zusätz­li­chen Kosten und logi­sti­schem Auf­wand ver­bun­den. Ein Aus­wei­chen in das Sport­zen­trum ist für die Roll­stuhl­bas­ket­bal­ler nicht mög­lich, da dies den Brand­schutz­vor­ga­ben ent­ge­gen­steht. Auch hier muss es im über­ge­ord­ne­ten Inter­es­se der gesam­ten Stadt lie­gen, dem Roll­stuhl­bas­ket­ball in Bay­reuth eine Zukunfts­per­spek­ti­ve zu geben.

Mit jeder Bele­gung der Ober­fran­ken­hal­le ver­lie­ren auch unse­re Nach­wuchs­mann­schaf­ten Hal­len­zei­ten. Erst kürz­lich konn­te der Bay­reu­ther Bas­ket­ball und CYBEX die Namens­part­ner­schaft für die Lei­stungs­nach­wuchs­mann­schaf­ten, den CYBEX Talents BBC Bay­reuth, bekannt­ge­ben. Für einen Spon­sor wie CYBEX hat das regel­mä­ßi­ge Trai­ning und die Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer Nach­wuchs­spie­ler ober­ste Prio­ri­tät, wodurch die finan­zi­el­le Bedeu­tung die­ses Aspek­tes unter­stri­chen wird.

Wir erken­nen die Bedeu­tung der Stadt­mei­ster­schaft im Fuß­ball und unter­stüt­zen, dass die­se auch wei­ter­hin in der Ober­fran­ken­hal­le statt­fin­det. Aller­dings muss dem Spiel­be­trieb der Bas­ket­ball­mann­schaf­ten Vor­zug gewährt wer­den, um auch wei­ter­hin Bas­ket­ball auf Pro­fi­ni­veau in Bay­reuth anbie­ten zu kön­nen. Aus den oben genann­ten Grün­den wur­de sei­tens des Sport­am­tes ein alter­na­ti­ver Ter­min­vor­schlag unter­brei­tet, der eine rei­bungs­lo­se Koexi­stenz der ver­schie­de­nen Sport­ver­an­stal­tun­gen in der Ober­fran­ken­hal­le ermög­licht und die Inter­es­sen aller Betei­lig­ten berücksichtigt.

Es ist unser auf­rich­ti­ger Wunsch, dass ein kon­struk­ti­ver Dia­log zwi­schen allen Betei­lig­ten eta­bliert wird, um gemein­sam nach Lösun­gen zu suchen. Es ist uner­läss­lich, dass wir mit­ein­an­der spre­chen und nicht über­ein­an­der. Wir sind davon über­zeugt, dass es mög­lich ist, die Inter­es­sen der Sport­be­gei­ster­ten in Ein­klang zu brin­gen. Wir ste­hen Ihnen ger­ne zur Ver­fü­gung, um gemein­sam Lösun­gen zu fin­den, die es uns ermög­li­chen, unse­re Tra­di­tio­nen zu bewah­ren und gleich­zei­tig Bas­ket­ball auf Pro­fi­ni­veau in Bay­reuth anbie­ten zu können.

Vie­len Dank für Ihre Auf­merk­sam­keit und Ihr Verständnis.

Mit sport­li­chen Grüßen,

Fried­rich Hartung

Geschäfts­füh­rer BBC Bay­reuth Spiel­be­trieb GmbH

Vor­stand young heroes bay­reuth e.V.

Tho­mas Dressel, Dirk Vogel, Mar­tin Ker­ner und Alexis Karipidis

Vor­stand BBC Bay­reuth e.V

Seba­sti­an Gillsch

Abtei­lungs­lei­ter Roll­stuhl­bas­ket­ball RSV Bay­reuth 1994 e.V.

Johan­nes Schlamminger

CEO Cybex GmbH

Harald Peter­sen

Spre­cher des Auf­sichts­rats BBC Bay­reuth Spiel­be­trieb GmbH