Das Bünd­nis Jun­ges Forch­heim, bestehend aus den Forch­hei­mer Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen Jusos, Jun­ge Uni­on, Jun­ge Libe­ra­le, lädt am Frei­tag, den 20.10.2023, um 17:00 zu einer Soli­da­ri­täts­kund­ge­bung in die Haupt­stra­ße in Forch­heim gegen­über der Dro­ge­rie Mül­ler ein.

Anläss­lich des grau­sa­men Angriffs der palä­sti­nen­si­schen Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on Hamas auf Isra­el und den vie­len in gro­ßen Tei­len auch zivi­len Opfern möch­ten wir mit die­ser Mahn­wa­che den Opfern und ihren Hin­ter­blie­be­nen gedenken.

Gleich­zei­tig wol­len wir unse­re Soli­da­ri­tät mit dem Staat Isra­el, der israe­li­schen Gesell­schaft und der jüdi­schen Gemein­de welt­weit bekunden.