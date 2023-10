Grü­ne Son­nen­en­er­gie für 5.700 Haushalte

In der Gemein­de Lan­gen­sen­del­bach gin­gen in die­sem Jahr gleich zwei neue Solar­parks des Pho­to­vol­ta­ik-Unter­neh­mens Gree­no­va­ti­ve ans Netz. Am Mitt­woch, den 18.10.2023, fei­er­ten das Unter­neh­men und der erste Bür­ger­mei­ster Sie­ben­haar gemein­sam mit inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Eröff­nung des Solar­park Bräu­nings­hof und die Inbe­trieb­nah­me des Solar­parks Lan­gen­sen­del­bach. Das gebür­ti­ge Nürn­ber­ger Unter­neh­men för­dert den Bau und Betrieb von Solar­parks in ganz Deutschland.

Besu­che­rin­nen und Besu­cher konn­ten den Solar­park im Rah­men der Eröff­nungs­fei­er besich­ti­gen und wäh­rend des Rund­gangs einen Ein­blick in die Tech­no­lo­gie wer­fen, die hin­ter der Strom­erzeu­gung mit Son­nen­strah­len steckt.

Die bei­den Frei­flä­chen­an­la­gen sind in etwa gleich groß und pro­du­zie­ren jeweils jähr­lich cir­ca 10.000 Mega­watt­stun­den (MWh) umwelt­freund­li­chen Strom. In Bräu­nings­hof allein wur­den ins­ge­samt über 17.500 Modu­le, 46 Wech­sel­rich­ter und 6 Tra­fo­sta­tio­nen ver­baut. Die zusam­men 19 Mega­watt Peak (MWp) star­ken Solar­parks pro­du­zie­ren umge­rech­net genug Strom für 5.714 deut­sche 4‑Per­so­nen-Haus­hal­te. Gemein­sam kön­nen so jähr­lich ins­ge­samt mehr als 9.000 Ton­nen schäd­li­cher CO₂-Emis­sio­nen ver­mie­den wer­den. Bernd Fuchs, Geschäfts­füh­rer und Gesell­schaf­ter bei Gree­no­va­ti­ve, begrüßt die­se Ent­wick­lung: „Es geht vor­an mit Pho­to­vol­ta­ik in Bay­ern. Die Anstren­gun­gen tra­gen Früch­te, auch Dank enga­gier­ter Gemein­den wie Langensendelbach.“

Bür­ger­mei­ster Sie­ben­haar unter­streicht im Zuge des­sen die posi­ti­ve Zusam­men­ar­beit mit allen Betei­lig­ten: „Die Part­ner­schaft mit Gree­no­va­ti­ve war zu jeder Zeit fair und ver­trau­ens­voll. Ich möch­te mich an die­ser Stel­le bei allen Mit­ar­bei­ten­den von Gree­no­va­ti­ve, bei unse­ren Nach­bar­kom­mu­nen und den Ver­päch­tern für ihr Enga­ge­ment bedan­ken.“ Die Solar­parks lei­sten nicht nur einen wich­ti­gen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de, son­dern auch zum Ziel der Gemein­de Lan­gen­sen­del­bach, erneu­er­ba­re Ener­gien zu för­dern. „Seit vie­len Jah­ren machen wir uns bereits Gedan­ken, wie wir uns als Gemein­de in die rege­ne­ra­ti­ven Ener­gien ein­brin­gen. Letzt­end­lich haben wir uns für Solar­parks ent­schie­den und sind glück­lich und stolz, nun die ersten bei­den in unse­rer Gemein­de eröff­nen zu können.“

Neben nach­hal­ti­ger Strom­erzeu­gung legt Gree­no­va­ti­ve gro­ßen Wert auf den Natur- und Tier­schutz. Es wur­den ver­schie­de­ne Maß­nah­men umge­setzt, um Lebens­räu­me von Tie­ren zu schüt­zen und die Arten­viel­falt von Tie­ren und Pflan­zen zu för­dern. So wird Gree­no­va­ti­ve im näch­sten Jahr allein in Bräu­nings­hof mehr als 3.500 Sträu­cher und 48 Obst­bäu­me zur Ein­grü­nung der Solar­park­flä­che pflan­zen. Gree­no­va­ti­ve ist nicht nur Pho­to­vol­ta­ik Pro­jek­tie­rer, son­dern auch dau­er­haf­ter Betrei­ber der Anla­gen. Für die Grün­pfle­ge und War­tung der Flä­che bleibt die Fir­ma fester Ansprech­part­ner und küm­mert sich auch in Zukunft um die Anlie­gen der Gemein­de sowie der Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Auch die loka­le Teil­nah­me der Bevöl­ke­rung war und ist der Gemein­de und Gree­no­va­ti­ve ein gro­ßes Anlie­gen. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger konn­ten sich finan­zi­ell an der grü­nen Strom­ge­win­nung betei­li­gen und so aktiv an der Ener­gie­wen­de par­ti­zi­pie­ren. Ins­ge­samt betei­lig­ten sich im Rah­men der Bür­ger­be­tei­li­gung von Gree­no­va­ti­ve, einem qua­li­fi­zier­tem Nach­rang­dar­le­hen, über 50 Per­so­nen an den bei­den Solar­parks und inve­stier­ten ins­ge­samt 188.000 Euro in den Solar­park Bräu­nings­hof und 212.000 Euro in den Solar­park Langensendelbach.