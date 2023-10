„Ver­dient, auch ein­mal im Ram­pen­licht zu stehen“

Zwei lang­jäh­ri­ge Ver­eins­funk­tio­nä­re wur­den von der Stadt Bam­berg in einer Fest­ver­an­stal­tung kürz­lich geehrt: Harald Kobold und Peter Röckel­ein erhiel­ten aus den Hän­den von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke die Wür­di­gung als Akteu­re, die sich in außer­ge­wöhn­li­chem Maße um den Bam­ber­ger Sport ver­dient gemacht haben. In einer kur­zen Lau­da­tio gra­tu­lier­te der erste Vor­sit­zen­de des Stadt­ver­ban­des für Sport, Wolf­gang Reich­mann, im Namen sei­nes acht­köp­fi­gen Vor­stan­des: „Sie haben ver­dient, auch ein­mal für ihr jahr­zehn­te lang aus­ge­üb­tes Ehren­amt im Ram­pen­licht zu ste­hen. Sind sie es doch auf unter­schied­lich­ste Art und Wei­se, die es den unzäh­li­gen Sport­le­rin­nen und Sport­lern erst ermög­li­chen, ihren Sport in Wett­kampf oder Frei­zeit aus zu üben.“ Reich­mann ver­gaß dabei auch nicht zu erwäh­nen, dass sich der Stadt­ver­band „durch­aus einen gewis­sen Ver­dienst an der Wie­der­be­le­bung der Ehrung für Funk­tio­nä­re und dann im April 2024 für erfolg­rei­che Sportler*innen an sei­ne Fah­nen hef­ten darf.“ Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: „Mit die­ser Ehrungs­ver­an­stal­tung wol­len wir als Stadt Bam­berg Per­sön­lich­kei­ten in den Mit­tel­punkt rücken, die dafür gesorgt haben, dass der Lei­stungs- und Brei­ten­sport in gro­ßem Umfang mög­lich wur­de und vie­le sport­be­gei­ster­te Zuschau­er Teil die­ser erfolg­rei­chen Ent­wick­lung gewor­den sind.“

Harald Kobold ist seit 44 Jah­ren in der TSG 05 Bam­berg tätig. In die­ser Zeit war er Fuß­ball­trai­ner, Abtei­lungs­lei­ter, von 1994 bis 2005 Vize­prä­si­dent des dama­li­gen TV 1860, ab 2005 Vize­prä­si­dent der neu gegrün­de­ten TSG 05, seit 2010 Prä­si­dent. Kobold steht einem Ver­ein mit 13 Abtei­lun­gen vor. Peter Röckel­ein ist ehe­ma­li­ger und erfolg­rei­cher Vor­sit­zen­der des MTV Bam­berg. Der Trä­ger der Bam­ber­ger Stadt­me­dail­le war unun­ter­bro­chen bis zum ver­gan­ge­nen Jahr 45 Jah­re lang Erster Vor­sit­zen­der des Ver­eins. Unter ihm stieg die Zahl der Ver­eins­mit­glie­der von 900 auf knapp 4000.

Lei­den­schaft für den Basketballsport

Geehrt wur­de auch eine bedeu­ten­de und sport­be­gei­ster­te Unter­neh­mer­per­sön­lich­keit: Micha­el Sto­schek: Er über­nahm 2006 mit der Bro­se-Unter­neh­mens­grup­pe die Füh­rung und das Haupt­spon­so­ring für den Bam­ber­ger Bas­ket­ball. Sto­schek, so Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, sei es zu ver­dan­ken, dass die Lizenz damals gesi­chert sowie Team und Manage­ment pro­fes­sio­na­li­siert wur­den. Acht deut­sche Mei­ster­schaf­ten, fünf Pokal­sie­ge, inter­na­tio­na­le Auf­trit­te und eine beacht­li­che Prä­senz Bam­bergs in den Medi­en fie­len in die Zeit von Micha­el Sto­schek als Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Bam­ber­ger Basketballmannschaft.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de