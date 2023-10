HOLL­FELD, LKR. BAY­REUTH. Am Don­ners­tag erreich­te die Gesamt­schu­le in Holl­feld eine Bom­ben­dro­hung. Da die Poli­zei ein Rest­ri­si­ko nicht aus­schlie­ßen konn­te, ent­fällt heu­te der Unter­richt. Die Kri­po Bay­reuth ermit­telt unter Hochdruck.

Am gest­ri­gen Don­ners­tag, 19. Okto­ber 2023, ging per E‑Mail eine Bom­ben­dro­hung mit Hamas-Bezug an der Gesamt­schu­le in Holl­feld ein. Die Poli­zei hat den Inhalt in ver­schie­de­ne Rich­tun­gen geprüft. Es könn­te sich dabei um einen Fall des Swat­tings han­deln. Aller­dings konn­te das Rest­ri­si­ko einer ernst­ge­mein­ten Dro­hung nicht aus­ge­schlos­sen wer­den. Des­halb hat die Poli­zei in enger Abspra­che mit der Schul­lei­tung beschlos­sen, den Unter­richt für den heu­ti­gen Frei­tag abzu­sa­gen und das Gebäu­de abzu­su­chen. Die Such­maß­nah­men sind been­det und erga­ben kei­ne wei­te­ren Anhalts­punk­te für eine Gefähr­dung. Die Dro­hung rich­te­te sich kon­kret gegen die Gesamt­schu­le. Wei­te­re Schu­len sind von den Maß­nah­men nicht betroffen.

Eine Not­be­treu­ung für Schü­le­rin­nen und Schü­ler ist sicher­ge­stellt. Die Ermitt­lun­gen der Kri­po Bay­reuth lau­fen auf Hochtouren.