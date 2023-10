Am Mon­tag, 23. Okto­ber fin­det um 18 Uhr wie­der eine Bam­ber­ger Mahn­wa­che Asyl statt. Die Ver­an­stal­ter wei­sen auf den ver­än­der­ten Ort „am Kra­nen“ hin. Anlass ist die Wie­der­auf­nah­me von Abschie­bun­gen in den Irak. Seit 2007 bestand ein weit­ge­hen­der Abschie­be­stopp in das Land. Obwohl sich aus den jüng­sten Berich­ten von Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen kei­ne wesent­li­che Ver­bes­se­rung der Lage im Irak able­sen lässt, soll jetzt wie­der in das Land abge­scho­ben wer­den. In Bam­berg könn­te das auch Schü­ler der Berufs­schu­le tref­fen, die in abseh­ba­rer Zeit eine Aus­bil­dung auf­neh­men kön­nen. Bei der Mahn­wa­che wer­den sie von ihrer Situa­ti­on berich­ten. Das Netz­werk Bil­dung und Asyl, freund statt fremd, see­brücke, Amne­sty-Hoch­schul­grup­pe, Inter­re­li­giö­se Frau­en­in­itia­ti­ve und der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Deka­nats­be­zirk Bam­berg rufen dazu auf, sich für fai­re Asyl­ver­fah­ren und eine men­schen­wür­di­ge Flücht­lings­po­li­tik einzusetzen.