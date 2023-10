Betrie­be machen sich fit für 2024

Auch im kom­men­den Jahr müs­sen sich Betrie­be wie­der auf Neue­run­gen bei den gesetz­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen im Sozi­al­ver­si­che­rungs­recht ein­stel­len. Die AOK-Direk­ti­on Bam­berg unter­stützt Betrie­be und Steu­er­bü­ros aus der Regi­on all­jähr­lich mit Infor­ma­tio­nen und Bera­tung zum Jah­res­wech­sel. „In die­sem Jahr kön­nen regio­na­le Unter­neh­men und Steu­er­bü­ros erneut von dem pra­xis­na­hen AOK-Semi­nar-Ange­bot pro­fi­tie­ren, das im Novem­ber star­tet“, so Mat­thi­as Graß­mann, alter­nie­ren­der Bei­rats­vor­sit­zen­der der Arbeit­ge­ber­sei­te bei der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. Die Erfah­run­gen aus dem Vor­jahr zei­gen, dass die Teil­nah­me­plät­ze sehr begehrt sind. Auf­grund der star­ken Nach­fra­ge bie­tet die AOK 50 Online-Semi­na­re als bun­des­wei­te Web­i­na­re an. „Alle Inter­es­sier­ten erhal­ten einen Platz, falls nötig wer­den zusätz­li­che Ter­mi­ne ange­bo­ten“, ver­spricht Mat­thi­as Graß­mann. Aktu­ell lie­gen bun­des­weit bereits über 30.000 Anmel­dun­gen vor, bay­ern­weit sind es mehr als 8.000 Anmeldungen.

The­men kom­pakt und praxisnah

Die wich­tig­sten Ände­run­gen für das Per­so­nal- und Lohn­bü­ro sowie deren Effek­te auf die Ent­gelt­ab­rech­nung wer­den in die­sen Online-Semi­na­ren the­ma­ti­siert. Schwer­punkt­the­ma ist die Anhe­bung des Min­dest­lohns: Wie wirkt sich die höhe­re Ver­gü­tung auf die gering­fü­gig ent­lohn­ten Beschäf­ti­gun­gen (Mini­jobs) und auf die Midi­jobs (Über­gangs­be­reich) aus? „Zudem stellt die AOK vor, was sich im neu­en Jahr bei den Mel­dun­gen zur Sozi­al­ver­si­che­rung ändern wird“, so Mat­thi­as Graßmann.

Trends und Tipps digi­tal verfügbar

Die digi­ta­len For­ma­te bestehen aus Vide­os zu ein­zel­nen The­men­be­rei­chen, ver­tie­fen­dem Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al zum Her­un­ter­la­den und einem Exper­ten­fo­rum für indi­vi­du­el­le Fra­gen. Bei Fra­gen zum Arbeits- und Steu­er­recht ste­hen im Exper­ten­fo­rum zudem exter­ne Fach­leu­te zur Ver­fü­gung. „Die zahl­rei­chen gesetz­li­chen Ände­run­gen wer­den von der AOK ver­ständ­lich auf­be­rei­tet, Inter­es­sier­te kön­nen die Infor­ma­tio­nen ein­fach und schnell abru­fen“, so Mat­thi­as Graß­mann. „Natür­lich ste­hen die bekann­ten AOK-Ansprech­per­so­nen wie bis­her für ver­tie­fen­de Fra­gen zur Umset­zung im Betrieb jeder­zeit zur Verfügung.“

Die Online-Semi­na­re star­ten ab dem 10. Novem­ber, eine Anmel­dung ist mög­lich unter www​.aok​.de/​f​k​/​j​a​h​r​e​s​w​e​c​h​sel.